Magnolia nasıl yapılır? Akşam için kolay tatlı tarifi:
Hem kolay hem leziz bir tatlı tarifi arayanlar 'Magnolia nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Magnolia için hangi malzemeler gerekli?
Hızlıca hazırlanabilen leziz bir tatlıya kim 'hayır' diyebilir. İşte, leziz Magnolia tarifi:
Magnolia tarifi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 su bardağı şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket krema
- 1 paket vanilya
Süslemek için:
1,5 paket yulaflı bisküvi
Çilek
Magnolia nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine süt, şeker, nişasta, un ve yumurta sarısını alıp iyice çırpın.
Ocağın altını açın ve çırpmaya devam edin.
Muhallebi kıvam alınca ocağın altını kapatın ve vanilyayı ilave edin.
Muhallebiyi soğumaya bırakın ve ara ara karıştırın.
Muhallebiyi soğurken bisküvileri rondodan geçirin.
Muhallebi soğuduğunda içerisine kremayı ekleyin ve karıştırın.
Çilekleri dilimleyin. Arzu ederseniz farklı meyveler de kullanabilirsiniz.
Cup ya da kaselerin altında 1 yemek kaşığı bisküvi yerleştirin.
Meyveleri dik şekilde cupun yanlarına dizin.
Meyvelerin ardından muhallebiyi cuplara ilave edin.
Bisküvi, meyve ve muhallebiyi sırayla cuplar dolana kadar aynı şekilde eklemeyi sürdürün.
Tatlınızı buzdolabında soğuduktan sonra ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.