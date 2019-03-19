Mağlubiyeti hazmedemediler! Türk bayrağı yaktılar
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Yunanistan-Estonya maçında, Yunan taraftarlar Türk bayrağı yakarak küstah bir harekete imza attı.19 Mart 2019 Salı 19:22
Yunanistan ile Estonya arasında oynanan maçta Yunan taraftarlar, tribünde Türk bayrağını ateşe verdi.
Yunanistan ile Estonya UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Estonya'nın Yunanistan'ı 1-0 yendiği maçta Yunan taraftarlar büyük bir skandala imza attı.
Ellerinde Yunan bayrağı ile takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar Türk bayrağını ateşe verdi. Bu esnada hiçbir güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmemesi de dikkat çekti.
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