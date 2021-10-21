Mağdur gazilerden Akit’e plaket

YENİ AKİT ANKARA

Ankara Haber Müdürümüz Muhammet Kutlu’ya, gazetemizin kendilerine verdiği destekten dolayı Türk Bayrağı ile bezeli bir şükran plaketi sunan Polat, “Bizler terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayan polis ve askerlerden oluşan 20 bin kişilik bir aileyiz. Gazilik haklarımızı alabilmek için yıllardır mücadele ediyoruz. Hak arama mücadelemizde her zaman bizim yanımızda olan Yeni Akit Gazetesi’ne minnettarız. Bu minnetimizin ifadesi olarak, öldüğümüzde tabutumuzun üzerine örtülmesi için mücadele ettiğimiz şanlı Türk Bayrağı ile bezeli şükran plaketimizi tüm mağdur gazilerimiz adına Yeni Akit ailesine sunuyoruz. Allah Yeni Akit camiasını her daim var etsin” dedi.



Terörle mücadele sırasında yaralan 20 bin asker ve polisin hâlâ çeşitli gerekçelerle gazi sayılmadığına dikkati çeken Polat, şunları söyledi: “Gerekçe ise TSK Sağlık Yönetmeliği 1053 Sayılı Nizamnamesi. Vücudunda terörle mücadele sırasında yaralanarak yüzlerce şarapnel parçasıyla yaşayan, bazı organlarını vatana feda eden, kalbinde, kafatasında kurşunla yaşamak zorunda kalan gazilerimize haklarının verilmemesini bir türlü anlayamıyoruz. 5 milyon sığınmacıya bakan devletimiz 20 bin gazi sayılmayan asker ve polise sahip çıkamıyorsa söylenecek söz de yoktur.”



11 Eylül 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Twitter hesabından, terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis için 1 Ekim’de Meclis açılır açılmaz kanun teklifi vereceklerini duyurduğunu da hatırlatan Polat, “210 gün sonra Bahçeli’nin talimatı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından kanun teklifi verildi. Teklif, 190 gündür Meclis komisyonunda duruyor. 20 bin mağdur gazi olarak, Devlet Bahçeli’nin verdiği sözü tutmasını bekliyoruz” dedi.