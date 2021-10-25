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Aktüel Mağdur gaziler, derneklerinin Ankara şubesini açtı
Aktüel

Mağdur gaziler, derneklerinin Ankara şubesini açtı

Terörle mücadele sırasında yaralanan, sakat kalan ancak gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis gazi, sorunlarının çözümünün sürüncemede kalması nedeniyle dernekleşme sürecini hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 11:51:00 -
Mağdur gaziler, derneklerinin Ankara şubesini açtı

ÇINAR DEMİR  ANKARA

İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği, hafta sonu Ankara şubesinin açılışını yaptı. Çok sayıda gazi ve davetlinin katıldığı açılışta konuşan Dernek Başkanı Atilla Polat “Terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis maalesef devletimiz tarafından gazi sayılmıyor. Siyasi parti genel başkanlarından, devlet yetkililerinden ve bürokratlardan beklentimiz bu mağduriyetimizin biran önce bitmesi. 2014 yılında İstanbul’da derneğimizi kurduk yaklaşık olarak 7 yıldır mücadele ediyoruz. Çalmadığımız kapı, görüşmediğimiz siyasetçi, bürokrat, bakan, milletvekili kalmadı. Hepsi de ‘gazilik sizin ananızın ak sütü kadar hakkıdır’ diyor. Siz gönüllerimizin gazisiniz diyorlar. Artık gönüllerin gazisi değil, devletimizin resmi gazisi olmak istiyoruz. Şehidin şahidi gazidir. Bizler Allah katında gaziyiz devletimiz nezdinde de gazi sayılmak istiyoruz” dedi.

Polat, şöyle devam etti: “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sessiz çığlığımızı duydu. Bize sahip çıktı. ‘Meclis açıldığı zaman sizlere kanun teklifi vereceğiz’ diye canlı yayında söyledi. Akabinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzettin Ulvi Yönter tarafından TBMM’ye kanun teklifi verildi. 7 aydır daha komisyona gelmedi. 5 Milyon sığınmacıya bakan devletimiz 20 bin gazi sayılmayan asker ve polise sahip çıkamıyorsa söylenecek söz yoktur. 15 Temmuz Gazilerine verilen haklar neden bize de verilmiyor? FETÖ terör örgütü de PKK terör örgütü değil mi? 15 Temmuz’da yaralanan gazi sayılıyorsa, terörle mücadelede yaralanan Melikşah Aktaş neden gazi sayılmıyor? Beşiktaş Arena Stadyumunda bombalı eylemde yaralanan benim polislerim neden gazi sayılmıyor? Artık bu kanayan yaranın biran önce kapanmasını istiyoruz.”

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