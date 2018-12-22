Mağarada sıkıştırılan teröristler böyle öldürüldü

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan Yoğunçam köyü kırsal alanında, cumartesi günü, bir mağarada oldukları belirlenen terörist gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Giriş patlayıcıyla imha edildi

Çevresi, takviye birliklerle karadan ve havadan kuşatılan, katlı ve 800- 900 metre derinlikte olduğu tahmin edilen mağaranın girişi, patlayıcıyla imha edilerek genişletildi.

"Teslim ol' çağrısı yapıldı

Güvenlik güçleri, mağaranın girişinden yaklaşık 50 metre ilerleyip, kurulan ses sistemiyle teröristlere Türkçe, Kürtçe ve Zazaca 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Ancak teröristlerin iki kez kurulan ses sistemine ateş açıp, tahrip ettiği kaydedildi.

Tüm teröristler öldürüldü

Daha sonra Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Ovacık Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 Tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda; bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen Karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir."

Savaş uçakları teröristleri bombaladı

Bölgelerin yüzeyden işaretlenip, koordinatlarının belirlenmesinin ardından yeniden mağaradaki ses sistemi ile teröristlere yapılan ikna çabalarına karşılık alamayan Mehmetçik, mağarayı imha etmeyi kararlaştırdı.

Bu doğrultuda Malatya Ana Jet Üssü'nden havalanan iki F-16 savaş uçağı, mağarayı belirlenen koordinatlar doğrultusunda 9 farklı noktadan, delici özelliği yüksek özel mühimmatlar ile imha etti.

PKK'lıların bombalandığı anlar videoya yansıdı