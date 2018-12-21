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Mağarada kıstırılan teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli Ovacık’ta 13 Aralık'ta başlatılan ve 8 gündür devam eden operasyonda mağara içine saklanan teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

21 Aralık 2018 Cuma 17:35
Mağarada kıstırılan teröristler etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’nın Karadeniz Açılım Grubu'ndan geriye kalan iki terör örgütü üyesine destek için bölgeye gönderilen ve grup lideri olduğu tespit edilen ‘Çiyager’ kod adlı Serdar Bekmez’inYağlıdere ilçesi kırsalında öldürülmesinden sonra bölgeden kaçan 6 bölücü terör örgütü üyesinin Tunceli’de 30 PKK’lının sıkıştırıldığı mağarada olduğu belirlendi.

Karadeniz’den kaçan 'Agir' kod adlı İranlı teröristin yanı sıra ‘Akif’ kod adlı Şahin Önen, gri listede yer alan ‘Mahsum’ kod adlı Mehmet Fatih Demir, gri listede yer alan ‘Rızgar’ kod adlı Abdulkeri Avras, ‘Razzan’ kod adlı Gürkan Düz ve Bahoz Amed kod adlı teröristlerin içinde bulunduğu mağarada aralarında örgütün lider kadrosunda yer aldığı belirlenen teröristlerin de olduğu bilgisine ulaşıldı.

Trabzon’un Maçka ilçesinde Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 Yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit edilmesinin ardından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri 2018 yılı içinde Doğu Karadeniz'de örgüte büyük darbe vurdu.

JÖPER timleri Tunceli'ye sevk edildi

Baştan örgütün sözde bölge sorumlusu ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın ve sözde bölge komutanı ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’i etkisiz hale getiren timler toplamda 7 PKK’lıyı zorlu arazi şartları ve hava koşullarına rağmen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirdi. Bölgedeki başarısının ardından JÖPER timleri son olarak Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristleri etkisiz hale getirmek için Tunceli'ye sevk edildi.

Tunceli kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi. F-16 savaş uçakları mağarayı vurdu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:35
  1. Tunceli
  2. Trabzon
  3. Ovacık
  4. pkk
  5. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • Ay YildizAy Yildiz30 dk önce
    Cok bile beklemisler, degil 8 gun 8 saat bile fazla. Amerikalilar yada baskasi olsa teslim cagrisi bile yapmazdilar tumunu oracikta imha ederlerdi.
  • hamidohamido31 dk önce
    HELALsize aslanlar . Allah sizi korusun.
  • vatandas sabrivatandas sabri47 dk önce
    niye ikna etmeye ugrasiyorsunuz ki? canli yakalayip hapiste Devlet besleyecek ve hep ümitleri CHP-IP nin basa gecip bunlari serbest birakmasi olacak.
  • Hasan kaleHasan kale51 dk önce
    Ellerine sağlık

Günün Özeti

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