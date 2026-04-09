Gündem Mağara adamı tutuklandı! Poşet tartışmasında kadın kasiyeri yumruklamıştı
Gündem

Mağara adamı tutuklandı! Poşet tartışmasında kadın kasiyeri yumruklamıştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Pendik’teki Sülüntepe'de bulunan bir zincir markette poşet tartışması yaşadığı kadın kasiyeri yumruklayarak kafasını kasaya vuran maganda tutuklandı.

Pazar günü Pendik Sülüntepe Mahallesi Safa Caddesi üzerindeki bir zincir markette bir erkek müşteri ve kadın kasiyer arasında poşet tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine müşteri, kasiyeri defalarca yumruklayarak darbetti. Markette bulunan diğer müşteriler tarafından kavga güçlükle ayrılmaya çalışılırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, öfkeli müşterinin kasiyeri saçından tuttuğu ve başını kasaya vurduğu anlar yer aldı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce olay yerinde yapılan incelemelerde; söz konusu işyerinde hırsızlık yaptığı şüphesiyle işyeri çalışanı tarafından durdurulan bir şahsın, elindeki poşetin kontrol edilmek istenmesi üzerine görevli ile tartıştığı ve çıkan arbede sırasında işyeri çalışanını darp ettiği anlaşıldı.

Sosyal medya platformlarına yansıyan görüntüler üzerine yakalanan H.Ç. isimli şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna telsim edildi.

