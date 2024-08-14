'Mafyatik' site yöneticilerine yakın takip!

Site yönetimlerindeki fatura usulsüzlükleri, fahiş aidat problemleri gibi sorunlar için üç bakanlık ile irtibata geçen TRKTYD, özel bir şikayet hattının kurulduğunu açıkladı.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD), üç bakanlığın desteğiyle özel bir iletişim hattı oluşturdu.

Bu hat, özellikle "mafyatik" site yöneticilerini hedef alarak fahiş aidatlar ve usulsüzlükler konusundaki şikâyetleri topluyor. Özellikle İstanbul'un Tuzla ilçesi, bu konuların öne çıktığı bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Senetle borçlanma

TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Derneğimize kat malikleri tarafından iletilen şikâyetlerin başında fahiş aidat avansları, hizmet alınan firmaların faturalarındaki usulsüzlükler ve site yöneticilerinin ek bütçe toplama talepleri geliyor. Özellikle Tuzla'da, senetlerle site yönetimlerini borçlandıran firmalar hakkında şikâyetler alıyoruz. Otoparktan asansöre, temizlikten tadilata kadar birçok konuda site yönetimleri ile apartman sakinleri arasında ciddi sorunlar yaşanıyor" dedi.

Sandalcı, kötü niyetli ve tecrübesiz yöneticilerin site yönetimlerini bir ticari işe dönüştürdüğüne dikkat çekerek, "Bu kişiler, yönetim ücreti dışında güvenlik ve temizlik hizmetleri gibi alanlarda da kâr amacı güdüyor. Bu durum, site sakinlerinin mağduriyetine yol açıyor. 0552 466 19 53 WhatsApp İhbar Hattımız bu kapsamda önemli verilere ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bakanlık ile irtibatta

Sandalcı, TRKTYD olarak yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ve toplu konut yönetimlerinin profesyonelleşmesi gerektiğini vurguladı. Sandalcı, "Türkiye genelinde toplu konut yaşam alanlarında yönetim hizmeti veren şirketler, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre lisanslı olmalı ve her önüne gelen yöneticilik yapmamalı" dedi.

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Yeni birlik kuruluyor

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, TRKTYD, Ankara'da düzenleyeceği Kamu Kurumları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Çalışma Kampı'na İçişleri, Adalet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları yetkililerini davet etti. Kamp boyunca WhatsApp hattına gelen tüm şikâyet ve talepler masaya yatırılacak. Sandalcı, yakın zamanda Tesis Yöneticileri Birliği'nin de kurulacağını söyledi.

İşte sitelerin en büyük 10 derdi

Fahiş aidat avansları: Kat maliklerinin yüksek aidat ile karşı karşıya kalması.

Usulsüz fatura işlemleri: Sitelerde hizmet alınan firmaların faturalarında usulsüzlük yapılması.

Ek bütçe toplama: Site yöneticilerinin, bütçeyi aşarak kat maliklerinden ek bütçe talep etmesi.

Senetle borçlandırma: Tuzla ilçesinde, firmaların senetlerle site yönetimlerini borçlandırması.

Otopark ve asansör sorunları: Site yönetimleri ile apartman sakinleri arasında otopark ve asansör hizmetlerinde yaşanan sorunlar.

Temizlik ve tadilat işlemleri: Temizlik ve tadilat hizmetlerinde yaşanan anlaşmazlıklar.

Yöneticilerin kâr amacı gütmesi: Site yöneticilerinin, yönetim dışında sağlanan hizmetlerde kâr amacı gütmesi.

Yetersiz Site Yönetim Kanunu: 1965 tarihli Kat Mülkiyeti Kanunu'nun günümüz şartlarına uygun olmaması.

Gizlilik ihlalleri: Yabancı ortaklı yazılım firmalarının, site sakinlerinin özel ve kişisel bilgilerini 3. şahıslara aktarması.

Profesyonel olmayan yönetimler: Tecrübesiz ve kötü niyetli kişilerin site yönetimlerini ticari bir işe dönüştürmesi.

Yabancı ortaklı yazılım firmalarına dikkat

Sandalcı, yerli ve milli yazılımlar kullanılması gerektiğini belirterek, "Bazı site sakinlerinin özel ve kişisel verilerinin, yabancı ortaklı yönetim yazılımları aracılığıyla 3. şahıslara ve yabancı devletlere aktarıldığı şikâyetleri derneğimize ulaşıyor. Bu konuyu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile görüşeceğiz" diye konuştu.

Bir sosyal medya kullanıcısı X hesabında 'annem beylikdüzü bizimkent'te oturuyor. Burada 20 yıldır yöneticiler durduk yere zengin oluyor. Geçmişe dönük araştırma yapılmalı! türlü dalavereler dönüyor. Site yönetimlerine el atılması çok isabetli bir karar.' ifadelerine yerverdi.