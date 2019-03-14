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Mafya babası evinin önünde öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir faaliyet gösteren İtalyan kökenli mafya lideri Frank Cali, evinin önünde vurulmasının ardından kaldırıldığı hastanede öldü.

14 Mart 2019 Perşembe 16:07
Mafya babası evinin önünde öldürüldü

New York'un Gambino ailesinden olan ünlü mafya babası Frank Cali, çarşamba akşamı evinin önünde vurulmasının ardından kaldırıldığı hastanede öldü. Amerikan basını, kentte 1985'ten beri ilk kez bir mafya liderinin hedef alınarak öldürüldüğünü yazdı. İtalyan kökenli Gambino ailesinin New York'taki en büyük 5 mafya ailesi arasında gösterildiği belirtildi.

6 el ateş edildikten sonra arabayla ezdiler

Görgü tanıkları ve adları açıklanmayan polis kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Cali'ye en az 6 el ateş açıldı, daha sonra üzerinden bir araçla geçildiği söylendi. Kimlikleri belirlenemeyen saldırganın mavi bir araçla kaçtığı belirtiliyor. 53 yaşındaki Cali'nin mensubu olduğu Gambino'nun, ABD'de uzun süredir faaliyet gösteren İtalyan kökenli en büyük 5 mafya ailesinden biri olduğu biliniyor. 1985'te yine Gambino ailesinden Paul Castellano bir restoranın dışında öldürülmüştü.

Frank Cali

2015 yılında yönetimi devralmıştı

New York polisi cinayetin nedeninin bilinmediğini açıklarken, yapılan yazılı açıklamada, henüz gözaltına alınanın olmadığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Frank Cali, mafyanın yönetimini 2015 yılında Domenico Cefalu'dan devralmıştı.

Cali'nin bu zamana kadar sadece tek bir mahkumiyetinin olduğu, haraç almak suçundan 16 ay hapiste kaldığı belirtiliyor. Gambino ailesinin en ünlü üyesinin ise 1992'de 13 kişiyi öldürmekten ve başka suçlardan mahkum olan John Gotti olduğu kaydediliyor. Gotti, 2002 yılında ölmüştü.

Baba filmi de olay mahallinin yakınında çekilmişti

Staten Island ilçesinin Todt Hill mahallesi suç şebekeleriyle ünlü. 1972 yapımı Baba filmindeki mafya organizasyonunun başındaki kurgu karakter Don Corleone'nin evi de filmde bu bölgede yer alıyordu.

Genovese, Gambino, Lucchese, Colombo ve Bonanno mafya ailelerinin de çok uzun süredir New York'taki organize suç şebekelerini kontrol ettikleri biliniyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:07
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