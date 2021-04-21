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Yemek Tarifleri Mafiş tarifi Mafiş nasıl yapılır, hangi malzemeler koyulur?
Yemek Tarifleri

Mafiş tarifi Mafiş nasıl yapılır, hangi malzemeler koyulur?

İftar sofrasına veya sahur sofrasına pratik ve doyurucu hazırlanabilecek bir çeşit olan mafiş nasıl yapılır? Mafiş tarifi, mafiş malzemeleri nedir? İşte pratik ve lezzetli hamur kızartması olan mafişin yapılışı...

Yeniakit Publisher
2021-04-21 17:24:00 -
Mafiş tarifi Mafiş nasıl yapılır, hangi malzemeler koyulur?

Mafiş tatlısı Balıkesir yöresine ait bir hamur tatlısı. Hamur parçaları önce yağda kızartılıyor ardından şerbete atılıp tatlandırılıyor. Çıtır çıtır mafiş tatlısını siz de sofranızda misafir etmek, sevdiklerinize ikram etmek isterseniz işte mafiş tarifi...

Mafiş nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım su bardağı yoğurt
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tane yumurta
1 tane kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Alabildiği kadar un

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Yapılışı:

Bütün malzemeleri güzelce karıştırın.

Karışıma azar azar un ekleyin ve yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun.

Hamuru iki parçaya bölün.

Parçaları çok ince olmayacak şekilde açın.

Bıçakla istediğiniz şekilde kesin.

Hamurları kızartmak için yağı ocakta kızdırın.

Hamurları kızartın ve sıcak servis edin.

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