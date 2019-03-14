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Maduro saldırının sebebini öğrenecek! Toplanıyorlar

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin araştırılması için bir komisyon kuruyor. Komisyonda, Maduro'ya destek veren Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlar olacak.

14 Mart 2019 Perşembe 00:32
Maduro saldırının sebebini öğrenecek! Toplanıyorlar

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede geçtiğimiz günlerde yaşanan elektrik kesintisinin araştırılması için Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlarla bir komisyon kurulacağını açıkladı.

Venezuela'da tüm ülkeyi karanlığa gömen ve artık büyük ölçüde giderilen elektrik kesintisine neden olan "sabotajı" araştırmak için komisyon kuruluyor.

Sabotaj yapıldı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 7 Mart'ta ülkenin neredeyse tamamını ışıksız bırakmasının yanında iletişimi ve internet erişimini de sekteye uğratan elektrik kesintisinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili başkent Caracas'ta kurulan kriz merkezinde denetlemelerde bulundu.
Kesintiyi ülkenin doğusunda Guri olarak bilinen Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'ne düzenlenen ve birden fazla aşamaya sahip bir sabotaj olarak değerlendiren Maduro, bu sabotajı araştırmak için Rusya, Çin, İran ve Küba'dan uzmanlarla bir komisyon kurulması talimatı verdiğini aktardı.

Söz konusu ülkelerin "Siber saldırılar konusunda büyük tecrübesi" bulunduğunu belirten Maduro, komisyonun Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in sorumluluğunda olduğu bilgisini paylaştı.

Hükümet su sorununu çözmeye çalışıyor

Kesintinin ardından hizmet veremeyen ve Venezuelalıları su kaynaklarına hücum ettiren şebeke suyu yokluğu ise hükümetin karşısında en büyük sorun olarak durmaya devam ediyor.

Bu konuda da "Mavi Tanker" isimli acil müdahale planını devreye aldıklarını söyleyen Maduro, hükümetin yaklaşık bir yıl önce uygulamaya koyduğu "vatan kartı" sahiplerine dağıtılmak üzere 50 bin tanker suyun hazır tutulduğunu kaydetti.

Öte yandan iktidara yakın Ultimas Noticias internet haber sitesine göre Çin hükümeti, Venezuela'daki elektrik kesintisinin tamamen giderilmesi için yardım etmeye hazır.

Ülkesindeki bir basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, "Çin, elektriklerin tamamen sağlanması için gerekli tüm teknik desteği ve yardımı Venezuela'ya sağlamaya hazır." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 00:32
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