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Madrid derbisi Real'in

- La Liga'da Madrid derbisinde Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-1 yendi

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:33
Madrid derbisi Real'in


ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti.

Ligin 23. haftasında oynanan Madrid derbisinde, zirve mücadelesi veren takımlardan Atletico Madrid, Real Madrid'i Wanda Metropolitano Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 16. dakikada Carlos Casemiro'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 25. dakikada yıldız oyuncusu Antoine Griezmann'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Real Madrid, kazandığı penaltı atışını 42. dakikada Sergio Ramos ile gole çevirerek ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Real Madrid, 74. dakikada Gareth Bale'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Atletico Madrid'de Thomas, 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Real Madrid, puanını 45'e çıkararak 44 puanlı Atletico Madrid'i geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:33
  1. 23. haftası
  2. Atletico Madrid
  3. İspanya 1. Futbol Ligi
  4. Real Madrid

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