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Gündem Madımak hükümlüsü Gül'ün cezası hastalık sebebiyle kaldırıldı
Gündem

Madımak hükümlüsü Gül'ün cezası hastalık sebebiyle kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 03:45:00 -
Madımak hükümlüsü Gül'ün cezası hastalık sebebiyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 'Sivas Madımak Davası' hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası 'Sürekli Hastalık' sebebiyle kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Sivas Madımak Katliamı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 75 yaşındaki Hayrettin Gül'ün kalan cezası, Adli Tıp Kurumu 3'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu ile 'Sürekli Hastalık' hali kapsamında bulunduğu sebebiyle kaldırıldı.

Söz konusu karar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası gereğince uygulandı.

Kaynak: DHA

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