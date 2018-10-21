Madeni eşyaları temizlerken...



Mutfak eşyası olarak değeri azalıyorsa da bakır gün geçtikçe süs eşyası olarak önem kazanmaktadır. Zamanla karardığı için, sık sık parlatmak ister. Bakır eşya limonla ovularak parlatılır.

Dolap kulpu, şamdan, havan, kahve değirmeni, kapı tokmağı gibi yerlerde kullanılan sarı pirinç, en iyi biraz sirke, limon ve sofra tuzu karışımı ile silinerek parlatılır.

Pirinç kapların içinde ekşi maddeler bırakılmamalıdır, bunlar yeşil mavi kötü bir pas oluştururlar.