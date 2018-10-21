THY- Euroleague
0553 313 94 23

Madeni eşyaları temizlerken...

Madeni eşyalar, ne cins ve ne çeşit olursa olsun devamlı ve titiz bir bakım ister.

21 Ekim 2018 Pazar 19:15
Madeni eşyaları temizlerken...


Mutfak eşyası olarak değeri azalıyorsa da bakır gün geçtikçe süs eşyası olarak önem kazanmaktadır. Zamanla karardığı için, sık sık parlatmak ister. Bakır eşya limonla ovularak parlatılır.

Dolap kulpu, şamdan, havan, kahve değirmeni, kapı tokmağı gibi yerlerde kullanılan sarı pirinç, en iyi biraz sirke, limon ve sofra tuzu karışımı ile silinerek parlatılır.

Pirinç kapların içinde ekşi maddeler bırakılmamalıdır, bunlar yeşil mavi kötü bir pas oluştururlar.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 19:15
  1. madeni eşya
  2. pirinç kap
  3. bakır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğunuzla inatlaşmayın
    1. Çocuğunuzla inatlaşmayın
    2. Üniversite öğrencisi korkunç şekilde..
    3. Madeni eşyaları temizlerken...
    4. Kaşıkçı'nın nişanlısıyla ilgili flaş..
    5. Kazağınızı buzluğa koyarsanız...
    6. Bebeğin gözünün çapaklanması normal
    7. Kabus dönüyor! Meksika'da alarm verildi
    8. İsim koyarken dikkatli olun
    9. Suudi Bakandan pişkin açıklama! 'Cemal..
    10. Kanser tedavisinde namaz yardımcı oluyor
    11. Siyah noktalar için çözüm: Yumurta!
    12. Samsun'da işçiler 6'ncı kez protesto..
    13. İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli..
    14. Tırnaklarınızı uzatmayın
    15. Park halindeki aracı düz kontak..
    16. Klasik otomobillerle 3 bin yıllık..
    17. İsrail'e soğuk duş! Anlaşmalar iptal..
    18. Golfte ödüller sahiplerini buldu
    19. Kadınlar hedefte!
    20. Şişli'de korkunç olay! 6 katlı..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?