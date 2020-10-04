Madame Coco 2 al 1 öde | Madame Coco 2011 yılında kurulan İstanbul merkezli bir şirkettir. Madame Coco’nun Türkiye ve 17 farklı ülkede 300 mağazası bulunuyor. Peki, en yakın Madame Coco mağazası nerede? | Madame Coco kaç taksit yapıyor?

Madame Coco üye ol

Madame Coco internet sitesine üye olarak kampanyalardan mail ve sms yoluyla hızla haberdar olabilirsiniz. Elbette alışverişlerinizi üye olmadan da yapabilirsiniz. Madame Coco anasayfasının sağ üst köşesinde bulunan üye ol kısmına tıklayarak gerekli adımları takip ederek siteye üye olabilirsiniz.

Madame Coco şifremi unuttum

Pek çok kişi online alışveriş siteleri için kullandığı şifreleri unutabiliyor. madamecoco.com internet sitesine girip ‘Giriş Yap’ kısmına tıklayın. Buradan şifremi unuttum butonuna basın. Gerekli adımları takip ederek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Madame Coco kampanya

Birçok mağaza gibi Madame Coco zaman zaman kampanyalar yapıyor. Kimi zaman fiyatlar yüzde 50 düşürülüyor kimi zaman da 2 al 1 öde seçenekleri sunuluyor. Elbette kampanyalar ve özellikleri sürekli olarak güncelleniyor. Söz konusu kampanyaların bazıları ise yalnızca online alışverişler için geçerli oluyor. Güncel kampanyaları öğrenmek için Madame Coco internet sitesi ya da uygulamasına göz atabilirsiniz.

Madame Coco kaç taksit yapıyor?

Alışveriş siteleri ve mağazalarının pek çok banka ile anlaşması bulunuyor. Madame Coco’nun da bazı bankalarla anlaşması bulunuyor. Taksit sayısı ise bankalarla yapılan anlaşmalara göre değişiklik gösteriyor.

Madame Coco sipariş takibi

Madame Coco’dan sipariş verdikten sonra siparişlerinizin durumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. Sitenin sağ üst köşesinde bulunan ‘Sipariş Takibi’ kısmından işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sipariş takibi için siteye üye olmanıza gerek yok.

Madame Coco kaç günde gelir?

Madame Coco’dan sipariş verecek olanlar ürünlerinin ne zaman geleceğini araştırıyor. Madame Coco beş iş günü içerisinde ürünleri kargo firmasına teslim ediyor. Kargo şirketleri ise paketleri 2 ila 4 gün arasında teslim ediyor.

En yakın Madame Coco mağazası

İnternet mağazasını kullanmak istemeyenler en yakın mağazanın nerede olduğunu merak ediyor. En yakın Madame Coco mağazasını öğrenmek için TIKLAYINIZ

Madame Coco indir

Madame Coco’dan alışveriş yapmak için uygulamayı da kullanabilirsiniz. Madame Coco uygulamasını Play Store ya da App Store’dan mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Madame Coco müşteri hizmetleri

Madame Coco’dan yaptığınız alışverişler ya da ürünler hakkında bilgi almak istiyorsanız 0850 532 3300 nolu müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Madame Coco iş başvurusu

Madame Coco’da çalışmak isteyenler açık iş ilanlarına nasıl nereden ulaşabileceklerini merak ediyor. Bunun için kariyer sitelerine göz atabilir ya da Madame Coco internet sitesine bakabilirsiniz.

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