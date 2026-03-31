Macron'dan "egemen ödeme sistemleri" inşası çağrısı Avrupa sonunda uyandı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Amerikan ödeme sistemlerine bağımlılığı azaltmaya yönelik girişimleri desteklediğini belirterek "egemen ödeme sistemleri"nin inşa edilmesini istedi.

Macron, Fransız ödeme sistemleri zirvesinde yayımlanan video mesajında, bu sistemlerde kontrolü başkalarına bırakmanın Fransızlarla aynı çıkarlara ve çizgiye sahip olmayan aktörlere "bağımlı olmayı kabul etmek" anlamına geleceğini söyledi.

Amerikan ödeme sistemlerine karşı Avrupa'daki Avrupa Ödeme İnisiyatifi (EPI) ve Wero gibi girişimlerdeki gelişmeleri desteklediğini dile getiren Macron, bu sistemleri bir ülkenin "egemenliğinin ayrılmaz bir parçası" olarak niteledi.

