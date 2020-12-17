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Aktüel Macron ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel tedbir amaçlı karantinaya giriyor
Aktüel

Macron ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel tedbir amaçlı karantinaya giriyor

10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'ne katılanlardan şu ana kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan bulunmadığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:52:25 -
Macron ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel tedbir amaçlı karantinaya giriyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 3 gün önce görüştüğü için tedbir amaçlı karantinaya girecek.

Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Michel'in 14 Aralık'ta OECD'nin 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gittiği Paris'te Macron ile görüştüğünü hatırlattı.

Leyts, Fransız makamlarının 14 Aralık akşamı itibarıyla Macron'un "virüs bulaştırma riski" bulunduğunu açıkladığını ancak Michel'in "yakın temaslı kişi" sayılmadığı bilgisini verdiğini aktardı.

AB Konseyi Başkanı'nın düzenli olarak test yaptırdığını kaydeden Leyts, son olarak salı günü yapılan testin negatif çıktığını bildirdi.

Leyts, "AB Konseyi Başkanı Michel, buna rağmen önlem olarak gönüllü karantinaya girecek." ifadesini kullandı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'da Kovid-19 belirtileri görülmesinin ardından yapılan PCR testinin sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti.

Öte yandan AB yetkilileri, 10-11 Aralık'ta düzenlenen ve Macron'un da katıldığı AB Liderler Zirvesi'nde tüm sağlık tedbirlerinin uygulandığını, katılımcı liderlerden veya ekiplerinden kimsenin Kovid-19 testinin pozitif çıktığına dair kendilerine bilgi gelmediğini bildirdi.

Zirvede yer alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise son olarak pazartesi günü test yaptırdığı, sonucun negatif çıktığı ve karantinaya girmeyeceği açıklandı.

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