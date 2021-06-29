Maçlar seyircili oynanacak mı? Bakan Koca açıkladı

Maçlar seyircili mi seyircisiz mi oynanacak? sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanı Koca, spor müsabakalarının sayıları belirlenerek, koronavirüs önlemleriyle seyircili şekilde oynanabileceğini duyurdu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek.

- Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak.

- Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir.

- Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz.

- Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı. 16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da.