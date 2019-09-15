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Maçın ardından

- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin:- "İyi bir takıma kaybettiğimizi düşünüyorum"- BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:" Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"

15 Eylül 2019 Pazar 19:55
Maçın ardından


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, 4-0 kaybettikleri BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı sonrasında, "İyi bir takıma kaybettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Maçtan sonraki basın toplantısında görüşlerini aktaran Diyadin, rakiplerinin iyi pas organizasyonu yapan üçüncü bölgede oynamayı seven bir takım olduğunu belirterek, "Mevcut kadroyla alanı daraltarak, kontrataklarla pozisyon üretmeyi düşünüyorduk. İlk 20 dakikada bu direncimiz vardı. Bu sürede bir kaç tane net olmasa da rakip kaleye gittik. Birinci enteresan gol biraz kırılgan olduğumuzu gösterdi. İlk golü yiyince kırılganlık ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

İlk 20 dakikadaki direnci sürdürmeleri gerektiğini anlatan teknik direktör Diyadin, şöyle konuştu:

"Rakibimiz geçiş oyunlarını iyi oynayan bir takım. Fizik kalite de ortaya çıkmış oldu. İkinci golden sonra da zaten kolay değildi. Görüntü olarak geriye düşmeden oyunu götürebilmek gerekiyor. İyi bir takıma kaybettiğimizi düşünüyorum. Oyuncuların hem fizik kaliteleri, hem de organizasyon olarak rakibimizden gerideydik. Taraftarların tepkileri takımı muhakkak etkiler. Rakibimiz bizden daha iyi oynadı."


- Sergen Yalçın: "Çok mutluyuz"


BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşma sonrasında basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Oyun anlamında güçlü bir oyun sergilediklerine dikkati çeken Sergen Yalçın, "Son 2 haftayı yenilgilerle kapatmıştık. Bireysel hatalar ve şanssızlıklar nedeniyle sahadan mağlup ayrılmıştık. Özellikle milli takım arasında oyuncularla bireysel toplantılar yaptık. İyi bir galibiyet oldu. Morale ihtiyacımız vardı." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:55
  1. Btc Turk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın
  2. Maçın ardından
  3. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin

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