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Maçın ardından

- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı:- "Biraz daha becerikli olabilseydik farklı kazanabilirdik"- Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:- "Yönetimle oturup konuşacağız. Bunun adı bırakıp kaçmak değil"

15 Eylül 2019 Pazar 19:50
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Giresunspor'u 2-1 yendikleri maçta, farklı galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "Rakibimiz 3 maçta 1 puan almıştı. Çok dirençli bir maç bekliyordum. Rakibimizden o direnci göremedim. Çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Biraz daha becerikli olabilseydik farklı kazanabilirdik. Bundan sonraki tüm maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Oyuncularımız çok gayretli oynuyorlar. Sistem değişikliğine ayak uydurdular ve maçta başarılı olduk." ifadelerini kullandı.


- Erkan Sözeri: "Yönetimle oturup, konuşacağız"


Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 4 maçta 1 puan aldıklarını ve yönetimle görüşüp takımın önünü açacaklarını bildirdi.

Müsabakayı değerlendiren Erkan Sözeri, "İlk yarı rakibe birkaç pozisyon verdik ancak üç net pozisyon kaçırdık. Öne geçsek, direncimiz artacak ve oyun anlayışımız daha iyi olacak. Oyuncularımın üzerinde büyük bir baskı var. Baskıyı kaldırabilecek durumdalar. Baskıdan dolayı hatalar yapıyoruz. Çok üzgünüz. Oyuncularım çok istekli oynamaya çalışıyorlar. Belki de bu kadar çok istedikleri için hatalar yapıyoruz. Ahmet İlhan Özek yerde yatarken gol yedik. Rakip topu dışarı atabilirdi. Biz oyunumuza bakıyoruz. Rakibi ve hakemi eleştirmek acizlik olur. Biz önce kendimizi düzeltmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Dört maçta 1 puan aldıklarını hatırlatan Sözeri, şunları kaydetti:

"Bir başarısızlık var. Yönetimle oturup konuşacağız. Bu takımı büyük beklentilerle kurdum. Yönetimimiz büyük fedakarlık yaptılar. Gelinen noktada bu durum çok kötü. Yönetimle oturup konuşacağız. Bunun adı bırakıp kaçmak değil. Bazen değişimler pozitif anlamda cevap veriyor. Ne yapsak olmuyor. Oyun sistemini değiştirdik ama yine olmadı. Belki gelecek yeni bir teknik direktör pozitif bir başlangıç olur. Ben, oyuncularım oynamıyor, aramda problem var demiyorum. Gerekirse Giresunspor'un önünü açacağız. Bedel ödeyecek insan varsa, ödemeye hazırım. Bu görevden kaçmak değil. Giresunspor'un geleceğini düşünerek böyle bir görüşme yapacağım. Antrenörlük kariyerimde böyle bir durumla karşılaşmadım. Bir görüşme yapıp kamuoyu ile sonucu paylaşacağız."


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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:50
  1. Erkan Sözeri
  2. Futbol
  3. Giresunspor
  4. İstanbulspor
  5. Tamer Avcı
  6. TFF 1. Lig

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