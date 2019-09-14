



BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altay ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybeden Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Tabii ki Boluspor bu değil. Bir maç kazandığımızda daha farklı şeyler olacak diye düşünüyoruz. Bunu da önümüzdeki hafta inşallah telafi ederiz diye düşünüyorum." dedi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabakaya önde baskı yaparak başlamak istediklerini ancak daha ilk dakikalarda yedikleri gol nedeniyle bunu başaramadıklarını söyledi.

Yedikleri ilk golün dirençlerini kırdığını anlatan Bulak, "Mustafa Durak ile yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilsek belki ilk yarıyı bitirip içeriye 1-1 gireceğiz ve ikinci yarı daha farklı bir oyun olacaktı. Bugün çok da şanssız yakalandık. Bütün dönen toplar rakibin önüne düştü. Dolayısıyla biraz futbol şansı Altay'dan yanaydı." diye konuştu.

Teknik direktör Bulak, genelde ikinci golden sonra oyunu değiştirebilmenin çok daha zorlaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Takım olarak pozisyon buluyoruz. Üretiyoruz. 2-3 tane iyi pozisyonumuz var. Yapabilsek belki 2-1, belki ilk yarı 1-1 olacaktı ve farklı bir hikaye olacaktı. Futbolda biraz ustalık da çok önemli. O pozisyonlarda onları değerlendirebilmek... Tabii ki geçen sezondan çok az oyuncu var. Kadromuzdan yeni bir ekip kurduk. Biraz sancılı gidiyor işler ama daha dirençli ve daha topu elde tutabilecek bir oyun oynamamız lazımdı. Tempo iyi, boş alan yaratma oyuna katılma geriye gelme iyi ama yediğimiz goller çok talihsiz gollerdi."

Altay'ı da tebrik ettiğini ifade eden Bulak, bundan sonra çalışmalarında daha farkı devam edeceklerini aktardı.

Giray Bulak, düzeltecekleri bazı işler ve organizasyonlar olduğuna değinerek, "Onları yapacağız. Tabii ki Boluspor bu değil. Bir maç kazandığımızda daha farklı şeyler olacak diye düşünüyoruz. Bunu da önümüzdeki hafta inşallah telafi ederiz diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.





- Altay cephesi





Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise oyuncularını tebrik ederek, "Bolu gibi bir deplasmandan 2 golle 3 puan almak kolay değildi. Buraya kadar gelerek bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Galibiyeti de onlara armağan ediyoruz." dedi.

Oyunun başından sonuna kadar üstün olduklarını dile getiren Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Pozisyon anlamında sadece bir pozisyon verdik. Onun dışında pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Biz de çok farklı pozisyonlara girdik. Çok daha farklı bir skorla da ayrılabilirdik. Öndeki oyuncularımız atakları sonlandırırken daha dikkatli olsaydı daha farklı bir skor da alabilirdik. Bizim için önemli olan 3 puandı. Aldığımız için çok mutluyum. Önümüzde Keçiören maçı var. Bu maçı unutup ondan sonra da inşallah Keçiören maçına hazırlanacağız."



