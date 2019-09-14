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Maçın ardından

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk:- "Hiçbir şekilde memnun değilim. Maçı kazanacak pozisyonu bulduk ama kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektim. Sahada gerçekten 6-7 oyuncuyu dışarı alabilirdiniz, çok kötü bir oyundu"- "Bu takımın bir daha bu kadar kötü oynayacağına inanmıyorum"- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:- "Bugün mükemmel mücadele ettik. 3 puanla da ayrılabilirdik"

14 Eylül 2019 Cumartesi 20:10
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, oynanan oyundan memnun olmadığını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, takımından çok daha farklı bir oyun beklediğini belirtti.

Karşılaşma boyunca çok büyük hatalar yaptıklarını vurgulayan Buruk, "Hiçbir şekilde memnun değilim. Maçı kazanacak pozisyonu bulduk ama kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektim. Sahada gerçekten 6-7 oyuncuyu dışarı alabilirdiniz, çok kötü bir oyundu. Özellikle savunma oyuncularına çok iş düştü. Skrtel'in sakatlığı da oldu. İstediğimiz gibi bir maç gitmedi, bundan dolayı üzgünüm." diye konuştu.

Okan Buruk, İrfan Can Kahveci'nin sakatlığıyla ilgili ise şunları aktardı:

"İrfan Can, milli maçın ilk yarısında sakatlandı. Rahat bir karşılaşmaydı. İrfan'ın devre arası oyundan çıkması gerekirdi. Hem İrfan'ın çıkması hem de oyundan çıkarılması gerekirdi. Maça devam etti. Biz de riske edebilirdik ama etmedik çünkü sağlığı çok önemli. O yüzden biz korumayı seçtik. İyi olana kadar oynatmamayı seçtik. Bugün onun eksikliğini hissettik."

Takımda çok fazla yeni isim olduğunun altını çizen Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaliteli oyuncularımız var ama bomboş topları rakibimize attık. Bu kadar da olmaz dediğim çok fazla pozisyon vardı. Oyuncularımıza güveniyorum, daha iyi şeyler yapabilirler. Geçen seneden gelen, bu takımın üzerinde 7-8 maçlık bir periyottan beri oluşmuş olumsuz tabloyu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Transferler de yaptık ama üzerimizdeki bu ölü toprağını atmamız gerekiyor. Roma ve Beşiktaş deplasmanlarında 2 çok sert maça çıkacağız. Bunlarda daha iyisini yapacağız. Ben bu takımın bir daha bu kadar kötü oynayacağına inanmıyorum."


- Rıza Çalımbay: "Mükemmel mücadele ettik"


Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok iyi bir mücadele verdiklerini dile getirdi.

Puan ya da puanlar için buraya geldiklerini ifade eden Çalımbay, "Takımımdan memnunum. Karşımızda kaliteli oyunculardan kurulu, tecrübeli bir takım vardı. Biz yeni bir takım sayılırız. Bugün mükemmel mücadele ettik. 3 puanla da ayrılabilirdik. Özellikle Yatabare o golü atabilseydi... Lig uzun bir maraton, özellikle deplasmanda böyle maçlardan puan çıkartma önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı oyuncularının henüz hazır olmadığına dikkati çeken deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Sonlara doğru bazı arkadaşlarımız yoruldu. Maç oynatmak ilerisi için bu arkadaşlar adına önemli. Traore ve Fernando kesinlikle hazır değil. Şu anda kısıtlı bir kadromuz var. Bütün amacımız maçı kazanmaktı. Maçın ikinci yarısında istediğimiz pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Tüm maçlarda çok pozisyona girdik. Hep atak oynadık ama skora yansıtamadık. Arkadaşlarımız yüzde yüz hazır olunca daha kuvvetli bir takım olacağız."


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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:10
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Okan Buruk
  5. Rıza Çalımbay
  6. SÜPERLİG

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