



İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta iki takımın da kazanmak için net fırsatlar yakaladığını ancak ortaya beraberliğin çıktığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ünal Karaman, "Kanat organizasyonları yaptık, top getirdik ama rakip sahadan çıkan oyuncuları orta sahada karşılamakta zorlandık. Kontra çıkışlarla beraber çok etkili pozisyonlar da bulduk. Başladığınız 11'den çok bazen bitirdiğiniz 11 ve oyun tarzı daha kıymetlidir. Bizim de çok net pozisyonlarımız var, iki takımın da kazanabileceği bir müsabaka oldu." dedi.

"8 Ağustos'tan bu yana Avrupa kupaları dahil olmak üzere hemen hemen aynı oyunculardan faydalandığımız bir kadromuz var." sözlerini kullanan Karaman, "Sezon başı idmanlarında sonra, o yorgunlukla maçlarımıza çıktık. Bu biraz ağır gelmesine rağmen oyuncularımızın pes etmemesi bizi bugünlere taşıdı. Bu şartlar içerisinde, sezon başında yoğun seyahat ve farklı hava şartlarına rağmen, benzer oyuncuları üst üste kulanınca bu zorlukları yaşayacaktık. Bu zorlukları yaşadık ama çok ciddi tahribat almadan bu dönemi geçireceğiz. Milli ara bize çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Umuyorum ki gelen arkadaşlarımızın da bize katılımı ile daha iyi olacağız diye düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Ünal Karaman, ligde yenilgisiz yoluna devam ettiklerini ve Avrupa Ligi'nde gruplara kaldıklarını hatırlatarak, "Ortaya çıkan sonuçtan memnunum. Uzun bir aradan sonra Avrupa Ligi'ne kalmak azımsanacak bir başarı değil. Mevcut kadroda kullandığımız oyuncular haricinde bize ciddi katkı yapmış oyuncuları da kaybettik. Deplasman beraberlikleri ve içeride galibiyet ve Avrupa Ligi gruplarına katılmış Trabzonspor benim için son derece tatmin edici." şeklinde konuştu.

Kaleci Uğurcan Çakır'ın da performansını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü, "Geçen sene bir Fenerbahçe maçında forma vermiştik, başlamıştı. Bizim oyuncularımız her zaman öz güvenle sahada kalıyor. Uğurcan bugün iyi bir maç çıkardı. Koray bugün forma giydi, sahne aldı. Oynaya oynaya gelişecekler. Ülkemize ve milli formamıza destek verecekler. Onunla beraber milli takıma giden tüm oyuncularıma başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.

Ünal Karaman, mücadele sonrasında iki takım oyuncularının birbirini tebrik etmesiyle ilgili olarak ise, "Bir şeylerin değişmesi lazım. Sonuçta spor işi yapıyoruz. Sporun ruhunda fair-play var. Bir şeyler yaşandı, yaşanmış olabilir. İki camia tarafından da kırgınlıklar olabilir. Sporun ruhuna yakışır bir tavırla rakibimizle mücadele etmek istiyoruz. Geçen sene lig bitiminde fair-play sıralamasında derece yapmış bir takımız. Hiçbir takıma saygısızlığımız olmaz. Sporun ruhuna yakışır bir duruş bekleriz. Hangi şehirde oynanırsa oynansın. Bildiğimiz ve inandığımız doğruları yapmaya gayret göstereceğiz. Bizden hep futbolun doğrularını bulacaksınız, hem saha içi hem saha dışında." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, "Şampiyonluk adayları arasında gösteriliyorsunuz. Bu sizi nasıl etkiliyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Şampiyonluk belirli hazırlığı olarak yapılacak bir hamle. Trabzonspor geçen sene ciddi bir borç ödeyerek yarıştı. Benim formamı giyen her oyuncu çok kıymetli. Bir bütünlük oluşturdular, bu aile bütünlüğü içerisinde mücadele ediyorlar. Ben şampiyon olacağım demem, diğer tüm rakiplerimizi yok saymaktır. Tüm rakiplerime saygı duyarım ama en çok kendi camiama saygı duyarım. Ben şampiyon alacağım sözünü benden duyamayacaksınız. Lig bitince nereye gidebilirsek göreceğiz, sonunda da bulunduğum yeri kabulleneceğim."

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, kendi takımında da Jose Sosa'nın performanslarından övgü ile bahseden Karaman, "İnsan yaşı ile değil yaptıklarıyla değerlendirilir. Emre ve Sosa çok deneyimli oyuncular. İkisi de şapka çıkartılacak performans sergiledi. Emre bu yaşında Fenerbahçe'ye transfer yapıyorsa, Sosa basmadık yer bırakmıyorsa, genç oyuncular bu oyuncuları seyrederek kendilerine farklı bir futbol bakış açısı çıkartmaları gerekiyor. Damıtılmış bir futbol aklı bu arkadaşlarımızda var. Sporsever olarak bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.







