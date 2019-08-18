



BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bolu'daki maçta Altınordu'yu 1-0 yenen Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut, "Eksiklerimizi düzeltip, yukarılara doğru oynayan bir Hatayspor izlettirmek istiyoruz." dedi.

Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımların ritimlerini tam anlamıyla bulamaması nedeniyle sezon başı maçlarının zor olduğunu söyledi.

Müsabakanın ilk 20 dakikasında iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Palut, "Topa sahip olan ve golü arayan taraftık. Altınordu biraz daha bekleyerek oynadı. Bizde temponun düşmesi, Altınordu takımının bizi zor durumda bırakacak baskınlar yapmasına fırsat verdi. İlk yarının sonlarına doğru onlar oyuna hakimdi. İstediğimiz gibi oynayamadık, oyundan düştük açıkçası." diye konuştu.

Palut, maçın ikinci yarısının seyir zevki yüksek bir karşılaşma olduğunu dile getirdi.

Rakibe çok fazla pozisyon verdiklerini vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"İlk maçı kazandığımız için çok mutluyum. Güzel başlamak önemliydi. Bu galibiyetle de gerçekten daha birinci haftadan çalışmamız gereken bir sürü ayrıntı gördük. Bunları gidermeye çalışacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Altınordu takımına da çok büyük saygı duyuyorum. O saygıyı, belki de daha fazlasını hak edecek bir performans ortaya koydular. Onlara ve hocalarına geri kalan maçlarda başarılar diliyorum. Çok zor maçlar geçeceği ilk haftadan belli. Beklenmedik sonuçlar geldi bazı maçlardan. Lig puan anlamında 10 ya da 12 hafta geçtikten sonra şekillenmeye başlayacaktır. Kendi adımıza eksiklerimizi düzeltip, yukarılara doğru oynayan bir Hatayspor izlettirmek istiyoruz."





- Eroğlu: "Kaybetmeyi hak etmedik"





Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, genç bir takım olduklarını ve hazırlık döneminin iyi geçtiğini aktarırken, Hatayspor karşısında yenilgiyi hak etmediklerini dile getirdi.

Hatayspor'un geçen sezondan deneyimli ve iyi bir kadroya sahip olduğunu anlatan Eroğlu, "Maçın belki başlangıcında istediklerimizi yapamadık. Özellikle topa sahip olduğumuz pozisyonları kullanamayınca, rakibin baskısı bir 15-20 dakika bizim kalemizde gerçekleşti. Ondan sonraki süreçte sistemimiz yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Gol pozisyonlarına girmeye başladık. İlk yarı fırsatları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, ikinci yarıda Hatayspor baskılı görünse de hem kendilerinin hem de rakibin çok net pozisyonlarının olduğuna dikkati çekti.

O dakikalarda golü bulabilmeleri halinde maçın kendi lehlerine dönebileceğini söyleyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Aslında üretken bir futbol oynadık, kaybetmeyi hak etmedik. İyi oynadık ama atamayınca ve gol de yiyince kaybediyorsunuz. Maçın bizim açımızdan olumlu yönleri vardı. Skor belki lehimize gerçekleşmedi ama bu oyunu daha da geliştirip, üzerinde daha da çalışıp, gol bölgelerinde özel çalışmaları tekrarlayıp, kendimizi geliştirmek zorundayız. Futbolcularımın hepsini tebrik ettim. İyi mücadele ettik, iyi oynadık. Belki kaybettik ama oyun anlamında kazandık diyebilirim."



