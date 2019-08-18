0553 313 94 23

Maçın ardından

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:- "Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"- "(Maçta baygınlık geçiren kaleci Samassa'nın durumu) Bir gün müşahade altında kalacak. Korkulacak bir durum yok gibi. Çok üzüldük, kafamız oradaydı. İnşallah hastaneden çıkar ve antrenmanlara başlar"

18 Ağustos 2019 Pazar 01:06
Maçın ardından


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yendikleri maçta haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçının her zaman çok önemli olduğunu vurguladı.

"Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." diyen Çalımbay, maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini koruyarak 3 puana ulaştıklarını belirtti.

Goller ve skorun çok iyi olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Oynadığımız oyun çok iyi ve ilerisi için umut verdi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Sadece bir galibiyet aldık. Önemli olan ligin sonunu çok iyi yerde bitirmemiz. Onun için de tek yapacağımız şey, bu oyunumuzu üstüne koyarak devam ettirmek." şeklinde konuştu.

Sezon başı 8-9 kişiyle kampa başladıklarını, mükemmel hava yakaladıklarını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Mükemmel bir takım havası vardı. Bugün de aynı şeyi yaptık. Çok güzel bir galibiyet. Karşımızdaki rakip Türkiye'nin en iyi takımlarından. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Rize deplasmanından da çok iyi bir neticeyle dönersek, bu galibiyetin anlamı daha büyük olacak. Belki transfer sezonu bitmeden 1-2 oyuncu alma şansımız olursa ve milli maç arasını iyi değerlendirirsek, inşallah ligi istediğimiz yerde bitiririz."


- Samassa'nın durumu


Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında Boyd ile çarpışarak baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan kalecileri Mamadou Samassa'nın durumunun sorulması üzerine Çalımbay, "Bir gün müşahade altında kalacak Korkulacak bir durum yok gibi. Çok üzüldük, kafamız oradaydı. İnşallah hastaneden çıkar ve antrenmanlara başlar." ifadelerini kullandı.


- "Emre'nin Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim"


Emre Kılınç'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki haberler hatırlatılan Çalımbay, şunları söyledi:

"Emre profesyonel bir oyuncu. Bugün de transfer teklifini hak eden bir futbolcu olduğunu gösterdi. Bunlar konuşulabilir. Ben de Beşiktaş'ta yıllarca oynadım. Emre'nin Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim. İki tarafın da rızasıyla bitmesi gerekiyor. Belki önümüzdeki hafta bir anlaşma olur ve Emre gidebilir. Ama Emre'nin gitmesine karşıyım çünkü ihtiyacımız var. Adam almaya çalışırken bir adam daha gönderirsek, bizim için zor olur. Kulübün ve Emre'nin menfaatine olan bir şeyse, o zaman biz elimizden gelen her türlü yardımda bulunuruz."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 01:06
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Rıza Çalımbay
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!
    1. Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!
    2. Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne..
    3. Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan..
    4. İdlib'e giremeyen Esed rejimi ve..
    5. Lunaparktaki kavgayı ayırmak isteyen..
    6. Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı
    7. Xanthos Antik Kentini tehdit eden..
    8. Samassa ile ilgili doktorundan..
    9. İzinsiz girdikleri kanyonda 5 kişi sel..
    10. Sivasspor kalecisi Samassa'nın sağlık..
    11. Yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda..
    12. İsrail'den Gazze'ye saldırı
    13. Maçın ardından
    14. Şaşırtan görüntü! Beyaza büründü
    15. Rıza Çalımbay: “Galibiyeti hak ettik”
    16. Maçın ardından
    17. Bilecik'te kanyonda kaybolan kişi..
    18. Abdullah Avcı: “Tespitlerimizi..
    19. Hikmet Karaman: “Bu takım mutlaka iyi..
    20. Maçın ardından
    21. Giray Bulak: “Bazı oyuncularla çok..
    22. Erol Bulut: “Zor bir deplasmandan 3..
    23. Turan İnce: “Takımdaki genç..
    24. Ali Tandoğan: “İşimiz kolay değil ama..
    25. Ümit Özat: “Daha farklı kazanabilirdik”
    26. Maçın ardından
    27. TESKİ’den açıklama
    28. Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile..
    29. Maçın ardından
    30. Melih Gökçek İmamoğlu'na seslendi:..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...
    Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...
    Mehmet Metiner’den Bülent Arınç'a tepki: 'Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çeken siz değil miydiniz?
    Mehmet Metiner’den Bülent Arınç'a tepki: 'Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çeken siz değil miydiniz?
    Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır
    Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler