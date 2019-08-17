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Maçın ardından

- Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel:"Güzel bir sonuçla lige başladık"- Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:"Şampiyonluğa oynayacak kadro istiyorsanız, buraya 11 tane oyuncu lazım"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:21
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yenen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, sezona güzel bir sonuçla başladıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Canel, "Biz bu maçlara hazırlanmak için sezonu da erken açtık. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. İlk yarı 3-0 olmalıydı. Rakip eksik kalınca sıkıntı yaşıyoruz. Geçen sene de bunları yaşamıştık. Ama çok çabuk toparlanıyoruz. Güzel bir sonuçla lige başladık." ifadelerini kullandı.


- Koşukavak: "Bir problem var ki transfer tahtası açılmıyor"


Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, genç oyuncuların performansından memnun olduğunu ancak şampiyonluğa oynayabilmeleri için transfer tahtasının açılması gerektiğini aktardı.

Koşukavak, Fatih Karagümrük'ün deneyimli oyuncularla sahada mücadele ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Oyuncularıma maçtan önce, sahada karakteri olan bir Bursaspor bulunacağını söylemiştim ve bunu sahaya yansıttılar. Deplasmanda kornerden gelen topta kontrataktan gol yedik. Tecrübesizlik zaman zaman hissedildi. Rakibin 45 dakika pozisyonu yoktu. Belki öne geçebilirdik. Pozisyonlar vardı. Kenarda da oyuncu yok. 1-1 oyunu bitirmek de vardı. Oyunu kilitleyebilirdik. Maalesef malzeme olmadığı için oyunu da kilitleyemedik. Geriye düşünce de hücuma hamle yapamadık."

Bir basın mensubunun "Transfer tahtası açılacak mı?" sorusuna Yalçın Koşukavak, "Ben de merak ediyorum. Bu benim sorumluluğumda değil. Keşke öyle bir yetkim olsa. Ben de çaresizim. Beklentiye neden olan zamanı da kaçırıyoruz. Zaman daraldı. Kimi alacağız? Bir sürece ihtiyacımız var. Bir problem var ki transfer tahtası açılmıyor." yanıtını verdi.

Takımdaki genç oyuncuların çok değerli olduğunu ifade eden Koşukavak, "Şampiyonluğa oynayacak kadro istiyorsanız, buraya 11 tane oyuncu lazım. Buradaki gençler kıymetli. Bu oyuncuları zamansız kullanırsanız olmaz. Onlara taşıyamayacakları yükler verirseniz, kırılırlar. Bu kadar zaman kaybı yapılmışken, transferle birlikte hedef ne olur, nereye yürürüz tekrar kontrol etmemiz gerek. Oyunculara fazlasıyla yük gelir, skorların altında ezilirlerse, bu performansları göremeyebiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:21
  1. Bursaspor
  2. Fatih Karagümrük
  3. Futbol
  4. TFF 1. Lig
  5. Yalçın Koşukavak

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