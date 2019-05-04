



MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Birevim Elazığspor'un teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, son haftaya kadar ligde kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yılmaz, maçın ardından klasik maç yorumu yapmayacağını belirtti.

Futbolda son saniyeye kadar neyin ne olacağının bilinmediğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Futbol bu yüzden çok seviliyor galiba. Geçen hafta yaşadığımız talihsizliği bu hafta Ümraniyespor yaşadı. Maça iyi ve dengeli başladık ama golden sonra moralimiz bozuldu. Son maçımızdı, yenilseydik... Bir anda 3-0 mağlup duruma düştük ama 3-1'den sonra sahadaki oyuncularım, yedek kulübesi ve bizler yeniden maça döndük. Son saniyelerde duran topu değerlendirseydik belki galip gelebilirdik. Bugünü atlattık. Afjet Afyonspor ve Giresunspor maçlarını bekleyeceğiz. İstediğimiz sonuçlar çıkarsa son haftaya kadar bu işi kovalayacağız."





- Ahmet Taşyürek: "Sadece üzgünüm"





Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise karşılaşma için söyleyecek çok bir şeyin olmadığını belirtti.

Mücadelede çok iyi oynadıklarını ve çok fazla pozisyon bulduklarını dile getiren Taşyürek, "3-0'dan sonra hala anlamış değilim, kelime bulamıyorum. Maalesef son düdük çalmadan maç bitmiyor, bunu da yaşamak varmış. Sadece üzgünüm. Camiamdan özür diliyorum, söyleceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.