



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde kalma adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Akhisarspor maçıyla yaptığımız çıkış devam ediyor. Her şeyden önce oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Oyuncuların söylenenleri başarılı bir şekilde yaptıklarını anlatan Hamzaoğlu, bu durumun kendilerini sevindirdiğini aktardı.

Hamzaoğlu, oyuncuların birlikte oynamayı başardıklarını ifade ederek, "Geldiğimizde kazanamayan ve mutsuz bir takım vardı ama artık kazanan ve mutlu olan bir takım var. Her şey bitmedi, aynı ciddiyet ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bugün yarın şehir olarak bunu kutlayalım çünkü buna ihtiyacımız vardı. Salı gününden itibaren Yeni Malatyaspor maçına hazırlanmak zorundayız. İnşallah haftaya da istediğimiz sonuçla döneriz." diye konuştu.

Maç sırasında yapılan oyuncu değişikliklerine değinen Hamzaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece maça çıkan 11 ile kazanmayı beklemiyoruz. Oyunun gidişatına göre düşünüyoruz. Opseth de bunlardan birisiydi çünkü oyunu rakip alana yıkmaya başladığımız zaman onun fizik gücüne ihtiyacımız oluyor. Bunda da bugün başarılı olduk. Bundan sonra oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Artık kazanma odaklı bir takım olmaya başladık ama önemlisi kaybetmeyen bir takım olduk, bu bizim için çok önemli. Galibiyetimiz herkese hayırlı olsun."





- Bakkal: "Oyunu hak ettiğimizi düşünmüyorum"





Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, iyi mücadele eden bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

İlk yarıda tempolu oynadıklarını ifade eden Bakkal, "Baktığımız zaman oyunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. İyi mücadele eden bir takım vardı ama bu kadar basit goller de yemeye hakkımız yok." yorumunu yaptı.

Bakkal, ikinci yarıda kalelerinde gördükleri golün morallerini bozduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gol yedikten sonra demoralize oluyorsunuz ama olmamanız gerekiyor. Sakho'nun çıkması diğer futbolcunun da sarı kart görmesi oyuncu değişiklikleri yapmamıza neden oldu. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Özellikle benim beklemediğim bir sonuç oldu çünkü ilk yarı öyle görünmüyordu. Erzurumspor'un galibiyetini küçümsemek için söylemek istemiyorum kendi takımım için söylüyorum. Oyuncularım kötü oynuyor diyemem, hapsolduk çıkamadık demek haksız bir söylem olur. Önümüzde 3 maç ve 9 puan var."



