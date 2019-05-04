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Maçın ardından

- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "İlk yarı oyun olarak vasattık. İkinci yarıda çok iyi bir Ankaragücü vardı"- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: "Maç, iki takıma da geldi, gitti"

04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:27
Maçın ardından


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla aleyhlerine haksız penaltı kararı verildiğini savundu.

Karşılaşma sonrasında basın toplantısında konuşan Kaplan, "Üzgünüm ve kırgınım. İlk yarı oyun olarak vasattık. İkinci yarıda çok iyi bir Ankaragücü vardı." dedi.

Bugünkü maçta ilk kez iki oyuncuya şans verdiklerini hatırlatan Kaplan, şöyle devam etti:

"Cebrail Karayel ve Mehmet Sak ilk kez maç oynadı. Cebrail'e teşekkür ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardı. Cebrail diye bir oyuncu kazandırdık. İkinci yarıda çift santrfora döndük. Golü bulduk ve öne geçtik. Savunmayı garantiye almak istedik. Olmayan pozisyonda VAR ile maç 2-2 bitti. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Keşke kazansaydık, 39 puan yapıp ligi bitirecektik. Bir penaltı bizim iki puanımızı götürdü."

Ankaragücü'nün içerde 1 maçı kaldığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Böyle oynayınca korkmuyoruz. Biz gidip Başakşehir'i de yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu Dever Orgill'in performansı hakkındaki bir soru üzerine Mustafa Kaplan, "Orgill de düşüş var. Takıma büyük katkı yapmıştır. Buraya gelmemizdeki en büyük etkenlerden birisi." değerlendirmesinde bulundu.


- Çaykur Rizespor cephesi


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını, ikinci yarı ise kötü oynadıklarını ifade etti.

Buruk, "Maçtan önce zor bir deplasman olacağını biliyorduk. İlk yarı son haftalardaki en kolay 45 dakikayı oynadık. Net pozisyonlar bulduk. 4-5 gol pozisyonu yakaladık. İlk yarı çok rahat bir maçtı. İkinci yarı ise rakip daha önde bizi karşıladı. Savunmadaki hatalarla maç 1-1'e geldi." şeklinde konuştu.

İkinci yarıda rakibin hamlesi olduğunu hatırlatan Buruk, şöyle devam etti:

"Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Ankaragücü de pozisyon buldu. İkinci yarı çok iyi oynamadık. Maç, iki takıma geldi, gitti. Sonuçta beraberlik oldu. Hedefimiz devam ediyor. Ligde ilk 5 içine girmek daha iyisini yapacağız."

Vedat Muric ile ilgili bir soruya da Okan Buruk, "Vedat'ta iyi bir kumaş var. İki ayağını da kullanabiliyor. Vedat karakteriyle de düzgün bir insan. Çok üstüne koyarak gitti. Çok da çalışıyor. Bundan sonra daha üstüne koyarak gider." şeklinde cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Bizim için tüm maçlar aynı. Her maçta üç puan için sahaya çıkıyoruz. Her maç çok zor. Hafta sonu da zor bir maç bizi bekliyor ama elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:27
  1. çaykur rizespor teknik direkötrü okan buruk
  2. Maçın ardından
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