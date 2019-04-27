



İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel'in yaptığı açıklamalara ilişkin, "Trabzonspor Kulübünün otobüsünden adam aldırmak hiç kimsenin haddi değil. Analar daha onu doğurmadı." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından A Spor'a açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, uzun zaman sonra bir sezonda Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan 2 maçta da olay yaşanmadığını ve bu durum karşısında mutlu olduğunu belirtti.

Ahmet Ağaoğlu, Volkan Demirel'in mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, "Eski aktörlerden birinin maçtan sonra hoş olmayan kabadayıvari açıklamaları olmuş. Trabzonspor Kulübünün otobüsünden adam aldırmak hiç kimsenin haddi değil. Analar daha onu doğurmadı. Otobüsün içinden adam aldırmakla kimse kimseyi tehdit edemez. Karşılığını da çok ağır şekilde görür." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin kolluk kuvvetleri ve savcıları var, şikayet edersiniz. Ne olduğunu da bilmiyorum. Otobüsün içinden adam almaya kalkarsa da çok farklı şeylerle de karşılaşabilir. O insanın dönüp kendisine bakması lazım. Trabzon'da ve İstanbul'da oynanan 2 maç olaysız geçiyor. Herhalde buna çok içerledi. Geçmişte olayların baş aktörüydü kendisi. Ben böyle bir oyuncuyu kendi takımımda da rakip takımda da istemem. Takımımda böyle oyuncu olsa biletini keserim. Bunlar hoş şeyler değil. Bunlar camialar arası gerginliği artıran ifadeler. Bunlardan beslenenlerin devri kapandığı için canları ona yanıyor."

Volkan Demirel, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Trabzonsporlu bir görevliyle yaşadığı bir tartışmaya ilişkin, "Trabzonspor'un analizcisi mi tercümanı mı neyse, tam içeri giriyorum arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Kendisinden özür dilemesini rica edeceğim. Yoksa ben gider otobüsten alır özür diletirim." ifadelerini kullanmıştı.





- "Çok iyi karşılandık"





Ülker Stadı'nda Fenerbahçe Kulübü tarafından çok iyi karşılandıklarını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çok iyi karşılandık. Fenerbahçe seyircisinin de çok önemli bir bölümünden övgüler aldık, maçtan sonra gelip tebrik edenler oldu. Bunlar güzel şeyler. Uzun zaman sonra ilk defa Trabzon ve İstanbul'da olaysız maçlar oynanıyor. Bu, beni çok mutlu etti."

Karşılaşma hakkında da değerlendirmede bulunan Ahmet Ağaoğlu, son anlarda yedikleri golle kaybettikleri 2 puana çok üzüldüğünü dile getirerek, "Golden önce yardımcı hakemin bir hareketi var. Orada çok komik görüntüler de var. Yardımcı hakem topu oyuna çok güzel sokuyor. Ara transfer döneminde kendisini düşünebilirim. Son saniyede gelen bir gol canımızı çok sıkmadı desem yalan olur. Bu sene üçüncü oluyor benim hatırladığım. İki puanı bırakmak hoş değil. Açıkçası canım yandı." değerlendirmesinde bulundu.



