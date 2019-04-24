



MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Ümraniyespor'u 1-0 yenerek finale yükselen Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Kupada çok başka bir ruh ile oynuyoruz. Kazanarak turu atladık. Bunu hedeflemiş ve istemiştik." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kahyaoğlu, kupada istediklerini yine başardıklarını, bunun için oyuncularını kutladığını söyledi.

Kahyaoğlu, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, "Kupada çok başka bir ruh ile oynuyoruz. Kazanarak turu atladık. Bunu hedeflemiş ve istemiştik. Bugün çocuklar iyi mücadele ettiler. Rakibimiz de çok kaliteli bir ekip. Zaten takımımız çok iyi çalışıyor. Teknik ekip de zamanında müdahalelerle oyunu lehimize çevirmeye çalışıyor. Sonuçta finale çıktık." diye konuştu.

Kupadaki başarıyı ligde de yakalamak istediklerini ancak şanssızlıklarla bunu sağlayamadıklarını vurgulayan Kahyaoğlu, "Bunu da aşacağımızı umuyorum. Bütün ekip aynı düşünceye sahip. Ligde önümüzde 5 tane daha maçımız var. Aynı heyecan ve istekle sonuna kadar ligi de kovalayacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.





- Taşyürek: "Kupa bizim için renk oldu"





Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise Akhisarspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldiği için kutladı.

Rakiplerinin Spor Toto Süper Lig'de oldukça başarılı sezonlar geçirdiğini ifade eden Taşyürek, şunları kaydetti:

"Oyuncular anlamında, yeni stadıyla, borcu olmayan, kimseyle kavga dövüş yapmayan bir takımla oynamak bizim için onurdu. Ligde kötü bir durumda olabilirler. İlk defa bu süreci yaşıyorlar. Ama futbolda bunlar var. Güzel olan, herkesin kavga ile dövüşerek mücadele ettiği ortamda Akhisarspor gönülden alkışı hak ediyor."

Taşyürek, kupadaki mücadeleleriyle ilgili, "Kupa bizim için renk oldu. Bir tur, bir tur derken yarı finale geldik. Gerçekten zorlanmaya başladık. Hem kupada hem ligde bu süreci yaşarken stoperimiz bile yoktu. Kart cezalısı, sakat derken dar kadro ile oynadık. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Alt ligden geldik, kupanın rengi olduk. Alt ligde de şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Akhisarspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.