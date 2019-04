İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maçta erken geriye düşmelerine rağmen çabuk reaksiyon gösterdiklerini belirterek, "Başından itibaren oyunun kontrolü bizdeydi. Her taraftan pozisyon yakalayan bir Galatasaray vardı. Geriye düştük ama çabuk tepki gösterdik. 1-1'den sonra daha iyi oynamaya başladık." dedi.

Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta yaşananların futbolcularını çok etkilediğini aktaran Terim, şunları kaydetti:

"Derbiden sonra bugün 3 puan almak bizim için çok önemliydi. Çünkü oyuncularımız kafalarında birçok sorunla geldi. Biz oradan yaralı ve travmalı bir şekilde çıktık. Kafalarındaki 'acaba' onları bir hayli etkiledi. Bugün oyunculara herhangi bir şey deme hakkımız yok. Bayağı zor günler geçirdik. O yüzden bu 3 puan çok önemliydi. Bir de her an her şeyi yapabilecek iyi bir takımla oynadık. İnşallah bu bizi tedavi edecek 3 puan olur. Kolay bir yerden gelmedik. Neler olduğunu da hepimiz biliyoruz. Elbette 3 puanı hak ettik. Oyunun net hakimi olan ve zevkli dakikalar yaşatan taraf Galatasaray'dı. Bu maçtan 3 puan aldığımız için memnunum. İnşallah bu sıkıntı da geride kalmıştır. Beni sevindiren bir başka şey de takımımın vazgeçmemesiydi. Herkes de vazgeçmediğini gördü."

Fatih Terim, derbiden sonra bu maça konsantrasyon sağlamalarının kolay olmadığını vurgulayarak, "Arkadaşlar göz göre 2 puanımız gidiyor. Atılacak atılmıyor, verilecek verilmiyor. Bu 3-4 günü nasıl geçirdiğimizi bir Allah bir de biz biliriz. O yüzden bu 3 puanın önemi çok büyük. Futbolcular zeki insanlardır, her şeyi görürler, kendilerine göre anlamlandırırlar. Maçtan sonra biz de buna çok çabuk reaksiyon gösterdik. Önce kendi hallerine bıraktık. Teke tek ve toplu halde zaman geçirdik. Buraya gelişimiz çok kolay değildi." değerlendirmesinde bulundu.





- "Herkes hakkını arayabilir"





Fatih Terim, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in maçın hakemine yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine, "Ben bir şey söylerken sadece kendime değil, herkes için söylüyorum. Başkasının hakkını gasbetmeyi hiç istemeyiz. Hayatımız boyunca öyle bir şey istemedik. Ben adaletin iki taraf için olmasından yana bir insanım. Bazı pozisyonlar vardır ki üzerine tartışma olmaz. Ben o zaman konuşurum. Bize de verdiler, vermeye de devam edecekler. İsterseniz sezon başından beri bakalım. Herkes hakkını arayabilir." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, UEFA Hakem Kurulu Üyesi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in ağzından derbinin hakemiyle ilgili basına yansıyan değerlendirmelerin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Ben de okuyorum dinliyorum ama Uilenberg dedi mi demedi mi çok emin değilim. Yalanladıysa geç bile kaldı. Bazı olayları meşru hale getirmek için bazı yerlerin harekete geçtiği ilk defa olmuyor. Açıkçası MHK Başkanı veya Uilenberg şu ana kadar bir açıklama yapmalıydı. MHK'nin yaptığı açıklamada biz suçlu gibiyiz sanki. İnsan bir hata varsa onu söyler. Özür de yok... Her şey ortada kaldı. Değil Uilenberg, bu konuda kim ne derse desin pozisyon ortada. Bu çok uzun bir konu ama eğer Uilenberg yalandalıysa memnun oldum. Çünkü kendi üzerinde kalmıştı."

Mbaye Diagne'nin her geçen hafta daha iyi oynadığını anlatan Terim, "Sonuç olarak gol atması için alındı, o da atıyor. Gol atması da bizim için çok önemli." diye konuştu.

Fatih Terim, konuşmasının sonunda Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmen dileyerek, "Ailelere baş sağlığı diliyorum. Yararılarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Bir de Umut Bulut'a geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.