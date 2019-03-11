



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 5-0 yendikleri maçta önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Terim, 5 gol attıkları maçta çok sayıda gol pozisyonuna da girdiklerini belirterek, "Bunun yanında pozisyonlar da verdik. Bunları vermemeliyiz. Ben bunu 'garanti 3 puanı aldık' diye düşünmeye bağlıyorum ama öyle olmamalı. Onun için bir iki oyuncuya kızdım. Ciddiyetten uzaklaşılmamalı. Böyle bitince de Muslera adına çok sevindim. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Sahanın en iyilerinden biriydi." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Fernando Muslera'nın iyi bir kaleci olduğunu dile getirerek, "Zaman zaman hepimiz gibi bazı hataları oldu. Genel olarak geldiği günden beri Galatasaray'da güven veren, takımımızın da kaptanı olan önemli bir oyuncumuz. Bugün o pozisyonlarda gol yemediği için mutluyum. Ona da çok büyük moral olacaktır. Maçın özellikle ilk yarısında hücum açısından daha fazla oyuncuyla oynadık. Dolayısıyla orta sahada bir sıkıntımız oldu. İkinci yarı değişiklik yapmak zorunda kaldık, Donk'u oyuna aldık. Eğer golü atıyorsak, daha fazla pozisyon buluyorsak çok da önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.





- "Galatasaray pes etmez"





Fatih Terim, Galatasaray'ın pes etmeyen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Aradaki puan farkı arttığında krediniz her dakika azalıyor. O yüzden bugün oyuncularımızla bu anlamda konuştuk. 10 maç hedefleyen bir Galatasaray olmalı. Galatasaray pes etmez, geri durmaz, kabullenmez. Kaybederse de tebrik eder geçer ama kabullenmez. Dolayısıyla arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Onun dışında fazla bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Fernando Reges ve Sinan Gümüş'ün maçın kadrosunda yer almamasıyla ilgili olarak, "Fernando sakatlığı geçti ama birkaç antrenmana çıktı. Sinan ile beraber dışarıda olmalarına karar verdik. Bursaspor maçıyla inşallah hep beraber olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim, istatistiksel bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Harikasınız, bayılıyorum size. 5-0 kazanmış bir takıma kaç şut atıldı, kaç tane kurtarıldıyı soruyorsunuz. Bence artık başka istatistiklere bakmanız gerekiyor. Türk futboluna daha faydalı olur. Mesela hangi oyuncu sahada hakemi kaç defa aldatıyor. Kaç oyuncu, kaç defa kendini yere atıyor. Koluna tekme gelse suratını tutan kaç kişi var. Bizim takım da dahil buna. Kaç kişi itiraz ediyor da oyunun son 10 dakikasında kart görüyor. Bu istatistikler de tutulsa bence faydalı olur. Dokunduğunda kendini yere atanlar, kandırmaya çalışanlar. Bunlar önemli şeyler."

Başta kornerler olmak üzere duran toplarda istedikleri kadar etkili olamadıklarını anlatan Terim, bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.





- "Şenol hoca ikisine yetişecek kapasitede bir insandır"





Fatih Terim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirilmesiyle ilgili soruyu, "Milli takım, Şenol hoca ile anlaştı. Konu Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş'ı ilgilendirir. Benim bir şey demem yanlış olur. Ortada abartılacak bir şey yok. Şenol hoca ikisine yetişecek kapasitede bir insandır. Türk Milli Takımı'na karar verilmiş, Allah yardımcısı olsun. Hepimiz yardım etmeliyiz. Daha gelmeden herhangi bir şeye gerek yok. Beşiktaş kendi problemlerini çözecek kadar büyük bir kulüptür. Kimsenin sıkıntısı olmaması lazım. Ben bunu mevzu olarak görmüyorum." şeklinde yanıtladı.



