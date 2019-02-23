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Maçın ardından

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:"Artık Alanyaspor iyi bir takım olmaya başladı ve o görüntüyü de dışarıya veriyor"- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: "Dönüşte bazı kararları almak mecburiyetindeyim. Bunu başkanımızla da paylaşacağım. Önümüzdeki günlerde farklı bir yapıda ve farklı bir anlayışta özlediğimiz takım geri dönecek"

23 Şubat 2019 Cumartesi 20:19
Maçın ardından


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, artık iyi bir takım olmaya başladıklarını söyledi.

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Alınan 3 puanın çok değerli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Gerçekten çok zor bir lig ortamı var. Herkes çok çaba ve mücadele sarf ediyor. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımın çabası ve isteklerinden dolayı mutluyum. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kasımpaşa'nın ilk yarıda 10 kişi kalmasıyla ikinci devrenin tek taraflı oynandığını dile getiren Yalçın, "İkinci yarıda oyun tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Kolay değil bu seviyelerde oynamak. Her takım için zor. Kasımpaşa bunun zorluklarını yaşadı ama bana göre iyi ve güçlü bir takım. Sıkıntı yaşayabilirler ama Mustafa hoca en kısa sürede çözecektir, çünkü çok tecrübeli bir isim." ifadelerini kullandı.

Yalçın, bu galibiyetle ligde orta pozisyonları yakaladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çok zor bir ikinci yarı oluyor. İyi çalışıyor ve iyi antrenmanlar yapıyoruz. Herkes bu zorlukların farkında. Son dönemde takım olma yolunda çok ciddi mesafe katettiğimizi düşünüyorum. Artık Alanyaspor iyi bir takım olmaya başladı ve o görüntüyü de dışarıya veriyor. Oyunu izlerken her şeyi beraber yapabilen, pas yüzdesi yüksek, pozitif oyun oynamaya ve pozisyon üretmeye çalışan, izleyiciye keyif vermeye çalışan bir takım görüntüsü veriyoruz. Son haftalarda başarılı oluyoruz ve bu yüzden de çok mutluyuz. Bugün için mutluyuz ama önümüzdeki haftalara bakacağız."


- Kasımpaşa cephesi


Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçla ilgili çok fazla söylenecek bir şeyin olmadığını aktardı.

Oyunun başlangıcında son derece umut verici ve akıcı bir futbol olduğunu dile getiren Denizli, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde bu takımın içinden yeni bir ruh çıkacaktır. Bunu da çıkarmak mecburiyetindeyiz. Dönüşte bazı kararları almak mecburiyetindeyim. Bunu başkanımızla da paylaşacağım. Önümüzdeki günlerde farklı bir yapıda ve farklı bir anlayışta özlediğimiz takım geri dönecek."

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 20:19
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Mustafa Denizli
  5. Sergen Yalçın
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

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