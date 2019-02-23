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Maçın ardından

- Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Serkan Damla:"Güzel bir galibiyet oldu. Bizim için bundan sonra 11 final maçı var"- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:"Hedefe giderken mağlubiyetler olacak. Hemen toparlanıp ayağı kalkmamız gerekiyor"

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:04
Maçın ardından


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 yenen Adana Demirspor'da yardımcı antrenör Serkan Damla, "Güzel bir galibiyet oldu. Bizim için bundan sonra 11 final maçı var." dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ın Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 1 maç men cezası nedeniyle takımının başında bulunamadığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Serkan Damla, Altınordu karşısında iyi bir oyunla 3 puan elde ettiklerini söyledi.

Altınordu'nun ligin en az gol yiyen takımı olduğunu belirten Damla, "Takım halinde birlikte oynamayı biliyorlar. Geçişleri çok doğru yapıyorlar. Geçen hafta yaptığımız analizde birtakım eksikliklerini hissettik. Bugün çift santrfor oynayarak hücum bölgesinde daha çok çoğalmayı hedefledik. Maçın başında planlandığı şekilde 2 net pozisyon var. İyi bir oyun şablonu oturtmaya çalışıyoruz. 4-4-2 oyun şablonunun bize daha faydalı bir sistem olduğunu biliyoruz. Bu hafta bunun üzerine çalıştık ve nitekim de bunun karşılığını gördük. İyi bir oyun, inanılmaz bir mücadele, güzel bir galibiyet oldu. Bizim için bundan sonra 11 final maçı var." diye konuştu.


- Eroğlu: "Hedefe giderken mağlubiyetler olacak"


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını ifade etti.

İstedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını kaydeden Eroğlu, "Maça iyi başlayamadık. Yediğimiz 2 gol, rakibin direncini daha da artırdı. Yaptığımız pas hataları rakibin üzerimize gelmesine neden oldu. İkinci yarı da dengeyi bir türlü bozamadık. Karşımızda iyi mücadele eden bir takım vardı. Bize yakışmayan bir futbolla 3-0 kaybettik. Birçok futbolcum seviyesinin altında performans ortaya koydu. Hedefe giderken mağlubiyetler olacak. Hemen toparlanıp ayağı kalkmamız gerekiyor. Seyirci gerçekten coşkuluydu. Onları ve Adana Demirspor'u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:04
  1. Adana Demirspor
  2. Altınordu
  3. Futbol
  4. Hüseyin Eroğlu
  5. Maçın ardından
  6. Spor Toto 1. Lig

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