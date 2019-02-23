



ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın yoluna devam ettiğini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erkan Sözeri, zorluk derecesi yüksek bir maç oynanacağını bildiklerini, karşılaşmanın da bu şekilde geçtiğini dile getirdi.

Oyun disiplininden hiç kopmadıklarını vurgulayan Sözeri, "Belki de sezonun en iyi oyununu ilk yarıda oynadık. Oyuncular antrenmanlarda çalıştığımız şeylerin hepsini yaptı." dedi.

"Sadece galibiyet değil, iyi oyun da mutlu etti." ifadelerini kullanan Sözeri, "Futbolcularımızın isteğinden, hedefe yönelik oyunlarından taraftarımızın da mutlu olduğunu düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirememe sıkıntımız bugün de devam etti. Yenilen gol nedeniyle son dakikaları yine stres içinde geçirdik ama kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.





- Taşyürek: "Erken gelen ikinci gol planlarımızı bozdu"





Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, lig ve kupada birlikte mücadele etmenin kendilerini etkilediğini söyledi.

Maçın ilk yarısında kötü oynadıklarını ifade eden Taşyürek, "İlk yarı kötüydük. Takımın buna hakkı var mı, bence var. Hem lig hem kupada mücadele ederken, kadronunu kısıtlı olması bizi sıkıntıya sokuyor. Kupa ve lig yoruyor ama bu kadarını beklemiyorduk. İkinci yarı hamleleri yapacakken, erken gelen ikinci gol planlarımızı bozdu." şeklinde konuştu.



