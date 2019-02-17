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Maçın ardından

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bu sonuç açıkçası beklediğim bir sonuç değildi. Üzgünüm, bizi desteklemeye gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz"- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Trabzonspor, ofansif kadro ile sahadaydı. Bu ofansif kadronun açıklarını değerlendirdik"

17 Şubat 2019 Pazar 19:06
Maçın ardından


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, rakipleri karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Futbolda her sonuç beklenir ama bu bizim beklediğimiz bir sonuç değildi." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Hafta içi iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyoruz ama özellikle sezon başından beri bazı yaşadığımız sorunlarla kupa ve lig maçlarında az sayıda oyuncuyu kullanmak durumunda kaldık. Belki bizim farkına varamadığımız, göremediğimiz bir yorgunluk yaşadık. Zaman zaman kötü oynama lüksleri de var. Onu da kabul edebiliyoruz ama ne olursa olsun iç sahada o imkanı bulduğumuz ortamda belki kırılma anı olarak da değerlendirilebilinir, düşünmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Biz elbette oyuncularımızın bu yorgunluğunu anlayışla karşılayacağız, onları biraz daha anlayıp dinlemeye çalışacağız ama gerçekten üzüldüm. Bu sonuç açıkçası beklediğim bir sonuç değildi. Üzgünüm, bizi desteklemeye gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz."


- Sergen Yalçın'ın açıklamaları


Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzon'un çok zor bir deplasman olduğunu belirterek, "Şartlar ne olursa olsun burası her zaman zordur. Çok güzel bir stat yapmışlar. Tribünler, taraftar çok güzel. Bizim açımızdan çok değerli bir 3 puan aldık." diye konuştu.

"Özellikle ligin devamı için çok değerli bir 3 puan aldık." diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Ligde alt sıralardaki takımlar çok sıkıştı. Bu galibiyet bizi o grubun biraz üzerine attı ve nefes alma imkanı sağladı. Çok zor bir periyot oynuyoruz. İkinci yarı 5 maç oynadık, bunların üçünü deplasmanda oynadık. Bundan sonraki süreç umarım bizim için daha iyi olacak. Artık bundan sonra 6 içeride 6 dışarıda maç oynayacağız. Biraz daha kendi rakiplerimizle oynayacağız. Fikstürümüz normale dönüyor. Genel oyundan çok memnunum, oyuncularıma teşekkür ediyorum."

Yalçın, oyuncularının inanılmaz mücadele ettiğini vurgulayarak, "Özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadılar. Trabzonspor, ofansif kadro ile sahadaydı. Bazen bu oyun içerisinde risk olabiliyor. Biz de zaman zaman iç saha maçlarında böyle risk alarak oynuyoruz. Bu ofansif kadronun açıklarını değerlendirdik. Önemli galibiyet aldık. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bundan sonra önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 19:06
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Futbol
  3. Sergen Yalçın
  4. Spor Toto Süper Lig
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