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Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:"Ben penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA, kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde VAR var, burada yok"-"Bu seviyelerde böyle goller yerseniz, kaybedersiniz. Şu maçı daha iyi oynamalıydık"-"Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmem. Galatasaray her yerde her şeyi yapabilir"

14 Şubat 2019 Perşembe 23:54
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçıyla ilgili, "Bu seviyelerde böyle goller yerseniz, kaybedersiniz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik direktör, Benfica lehine verilen penaltı kararını doğru bulmadığını belirterek, "Ben penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA, kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde VAR var, burada yok. Üstünlük sağladığımız bir anda penaltıdan gol yedik." diye konuştu.

Fatih Terim, müsabakanın ikinci yarısına iyi başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İkinci yarı normal oyunumuza döndük, sıkıştırdık ve golü bulduk. Golden sonra ikinciyi bulmak için tempomuzu da arttırdık. Ancak pozisyon yokken çok kötü bir gol yedik. Bu travmanın da altından kalkamadık ve kaybettik. Bu seviyelerde böyle goller yerseniz, kaybedersiniz. Şu maçı daha iyi oynamalıydık. Gollerin bizim için kırılma noktası olduğu görülüyor. Orta sahada bu kadar teknik oyuncularınızın merkezde yaptığı top kayıpları da bu tip rakipler tarafından cezalandırılır."

Sakatlıktan çıkan Mariano Filho'yu korumak amacıyla ilk 11'de görevlendirmediğini aktaran Terim, "Tekrardan bir sıkıntı olmasın diye Mariano'yu biraz koruduk. Linnes son maçın iyi oyuncularından biriydi. Onunla başlamakta bir sıkıntı görmedik." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, savunmada görev alan yeni transferleri Luyindama ve Marcao'nun maçta iyi mücadele ettiğini anlatarak, "İkisi de çok iyi oynadılar. Gollerde onların ismi geçtiği için dışardan bakıldığında hatayı onlar yaptı diye görünüyor. Genel olarak baktığımızda sahanın önemli iki ismi onlardı. Genç oyuncular, bu hatayı yapacaklar. Burada şahsi hata yapmalarına rağmen onlardan daha çok hatalı olanlar vardı, öndeki orta saha. Özellikle çıkarken kaptırdığımız toplar bizim için sıkıntı oldu. O yüzden onları biraz daha masum görüyorum." ifadelerini kullandı.

Terim, rövanş maçında ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmem. Galatasaray da kaybetmez zaten. Galatasaray her yerde her şeyi yapabilir. Zor ama bu olmayacak demek değil. Bırakacak halimiz yok, çıkıp oynayacağız. Kendi sahasında daha güçlü bir Benfica olacak. Elimizden gelen her şeyin en fazlasını yapacağız. Bitmeden de 'bitti' dememek lazım. Eğer biterse tebrik ederiz ama her şeyi deneyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 23:54
  1. Benfica
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. UEFA Avrupa Ligi

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