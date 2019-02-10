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Maçın ardından

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Bugün yine Trabzon'un 17-18 yaşındaki gençlerinin farklı bir şekilde katledilişini izledik"- "Aradan 105 sene geçti mücadelenin ruhu değişmedi. Düşman şekil değiştirdi"- "Allah bize haram tek puan, tek gol, tek faul nasip etmesin"

10 Şubat 2019 Pazar 22:39
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçta genç oyuncularının katledildiğini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Gözlerinden öpüyorum. Takım ruhu içerisinde nasıl mücadele edilirse o şekilde oynadılar. 1915 yılında Trabzon Lisesi bütün öğrencilerini Çanakkale'ye vatanı savunmaya gönderdi. O lise, 2 sene mezun vermedi. Emperyalist kurşunlarıyla şehit oldular. Aradan 105 sene geçti, değişen bir şey yok. Bugün yine Trabzon'un 17-18 yaşındaki gençlerinin farklı bir şekilde katledilişini izledik." diye konuştu.

Trabzonspor'un mücadelesine devam edeceğini kaydeden Ağaoğlu, "Şartlar ne olursa olsun bu takımla gurur duyuyoruz. Bu takım mücadelesini vermeye devam edecektir. Neticede bu bir futbol müsabakası, yenilebilirsiniz, yenebilirsiniz ama yenileceksek bırakın oynayarak yenilelim. Dış müdahalelere ve bu çocukları bundan 105 sene önce Çanakkale'de katledildikleri gibi katletmeye hiç kimsenin hakkı yok. Değişen bir şey yok. O gün emperyalist düşmanlarımız bugün farklı şekilde karşımıza çıkıyorlar. Türk futbolunun ilerlemesini istiyorsak biz bu gençlerle geleceğiz. Ya İstiklal Marşı'nı maçlardan önce okutmayalım ya da İstiklal Marşı'nı okuyan 17-18 yaşında, yarısından fazlası Trabzon'da lisede öğrenci olan bu gençlere bu sıkıntıyı yaşatmayalım." değerlendirmesinde bulundu.


- "Sergilenen oyun, bütün ülkenin önünde sergileniyor"


Karşılaşmadaki pozisyonların her yerde tartışıldığının altını çizen bordo-mavili kulübün başkanı, "Pozisyonlar herkesin malumu. Her yerde tartışılıyor. Galatasaray'ı aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Bu spor müsabakası, her türlü sonuç çıkar ama müsaade edin oyunun neticesi oynanarak tecelli etsin. Buna bir şekilde müdahil olursanız bu çocukların hakkı, vebali hiçbir şekilde ödenemez. Bedeli çok ağırdır. Bu şekilde çıkıp oynayacağız. Hiçbir şey yapmayacağız. Sergilenen oyun, bütün ülkenin önünde sergileniyor. Bu, başımıza gelen ilk vaka değil. Çocuklar mücadelelerini sahada verdi. Benim 17 yaşındaki kalecim hatalı gol yiyorsa bırakın hatalı gol yesin. Trabzonspor olarak kendi mücadelemizi kendimiz veriyoruz. Aradan 105 sene geçti mücadelenin ruhu değişmedi. Düşman şekil değiştirdi. İster istemez insanın ağırına gidiyor. Bu çocukları bu şekilde geliştiremeyiz. Bu gençlerin öğrenebilecekleri bir şey varsa bırakın mücadelelerini göstererek öğrensinler. O düdük çalacaksa ortaya adaletli olarak çalsın." ifadelerini kullandı.


- "Allah bize haram tek puan, tek gol, tek faul nasip etmesin"


Sadece hakları olanı talep ettiklerini aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Maç koptuktan sonra lehimize verilen faulleri de istemiyoruz. Allah bize haram tek puan, tek gol, tek faul nasip etmesin. Biz bu Trabzonspor ruhu yakalamış gençlerle ligin sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan ders çıkarması gerekenler var. Bunlara bakıp utanması gerekenler var. Aynaya nasıl bakacaklar? Sahaya çıkarken esame listesini eline aldığı zaman oyuncuların doğum tarihlerine baksınlar. Biz bu çocukları sürekli çalıştırıyoruz, motive ediyoruz. Kolay yetişmiyorlar. Getirdiğimiz noktada bu şekilde bir durumla karşılaştıkları zaman bizler yönetici olarak çocukların yüzüne bakamıyoruz. Yönetici olarak çocukların gözünde bunların hakkını koruyamayan insanlar olarak algılanıyoruz. Bu ağırımıza gidiyor. Söylediğiniz zaman ceza yiyorsunuz. Bu sportmenlik dışı bir konuşma değil. Biz bu çocukların oynayabilecekleri ortamın sağlanmasını istiyoruz. Hakkımız neyse o çalınsın ama hakkımız çalındı, hakkımız olan çalınmadı."

Bir basın mensubunun maçın hakemi Ümit Öztürk'ün düdüğünün asılmasını talep edip etmeyecekleri yönündeki sorusuna Ahmet Ağaoğlu, "O düdük asılmasın, adaletli çalsın. Ben bunu istiyorum. Bu, bir kulüp başkanına yakışıyor mu? O düdük adaletli çalsın, bayrak adaletli kalksın ki ben çocukları gönül rahatlığıyla sahaya sürebileyim. Uzun yıllar sonra ilk defa mağlubiyetlere rağmen taraftarlar takıma sahip çıkıyor. Biz sadece adalet istiyoruz. Türk futbolunun filizi olan bu gençlerin bu şekilde budanmasına karşıyız. Kimse ile görüşmeye niyetim yok." diye cevap verdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile ilgili de fikrini açıklayan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"VAR sistemi mükemmel. Neticede teknoloji, her şey gözüküyor. Ceza sahası içinde bir oyuncunun ayağına basıyorsanız, topa hamle yapmasını engelliyorsanız teknoloji bunu gösteriyor. Bunun kararını verecek olan neticede yine bir insan, yine bir hakem. VAR var mı yok mu, neye göre var neye göre yok ben de anlamış değilim. Biz Galatasaray'a daha farklı da yenilebilirdik, bırakın mücadelemizi yaparak yenilelim. Neticeye tesir eden hataları kim düzeltecek, VAR mı düzeltecek, başka bir yöntem mi var bilmiyorum."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 22:39
  1. Ahmet Ağaoğlu
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. SÜPERLİG
  5. Trabzonspor

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