



ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Dörtte sıfır yapan bir teknik adamın, özellikle ülkemizde, durması kolay değil ama şu ruh halimle yanlış bir şey söylemek istemiyorum, oyuncularıma bu konuda söz verdim." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Güzel bir Ankara derbisi" yaşandığını belirterek, "Son haftalarda bu tarz kolay goller yiyoruz. İlk dakikalarda geriye düşmemiz oyun planlarımızı bozdu. Hep beraber motive olduğumuz önemli bir maçtı. Aşırı motivasyondan kaynaklandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Futbolcularına devre arasında "Yenilebiliriz ama bu tarz bize yakışmaz. Sakin, soğukkanlı olmalıyız, yenilginin bile şekli önemli." dediğini ifade eden Sözeri, "Sağ olsunlar beni dinlediler, oyunu yönettiler, pozisyona girdiler ama maalesef değerlendiremeyince sonuç böyle oldu. Oyuncularıma söyleyebileceğim bir şey yok. Kısmetsizlik mi nedir ama adını koyamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk devreyi 41 puanla tamamlayan takımın oyuncu, teknik heyet ve yönetiminin aynı olduğuna vurgu yapan Sözeri, şunları söyledi:

"Şampiyonluğa oynayan bir takımın teknik direktörü olarak bu ruh halini kaldırmamız mümkün değil. Bu yenilgiler olacaktır da ne kadar kredimiz varsa doldurduk. Şimdi bizim için lig sıfırdan başlıyor. Dörtte sıfır yapan bir teknik adamın, özellikle ülkemizde, durması kolay değil ama şu ruh halimle yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Oyuncularıma bu konuda söz verdim. Yönetimle görüşme gibi bir plan yapmadık.

Tecrübeli oyuncularımız maçtan sonra gelip, onların arkasına sığınıyormuşum gibi anlaşılmasın, 'Lütfen basın toplantısında bir şey söylemeyin, bu takımı kuran sensin, 11'de 10 yapan da biziz, biz yine şampiyon olacağız ama seninle şampiyon olmak istiyoruz.' dediler. Onlara söz verdim, şu anda bir şey yapmayacağıma dair ama gelişmeler nasıl olur bilemiyorum. Dörtte sıfır yaptı, hala duruyor gibi bir pozisyon, görüntü de sergilemek istemem. Bunları konuşmak için bu platform uygun değil. Anlamlandıramadığımız bir maç kaybetme sırasına girdik. Dik durmak lazım, gelişmeler ne olur bilemeyeceğim."





- Osmanlıspor cephesi





Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, karşılaşmada oyuncularının çok doğru işler yaptığını dile getirdi.

Osmanlıspor'un da Gençlerbirliği'nin de hedefe oynayan takımlar olduğunu kaydeden Özköylü, "Rakibimizin son haftalarda aldığı yenilgiler bu karşılaşmayı onlar için final niteliğine soktu. Gergin olacaklarını biliyorduk ve bu sahada da görüldü. Futbolcumuz Ayuk'a karşı yapılanların organize olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kart çıkmaması talihsizlik. İkinci yarıda sarı kartlar gösterdiler, yani oyuncumuzu kum torbası yapmaktan vazgeçtiler." şeklinde görüş belirtti.

Futbolcularıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Özköylü, "Oyuncularımız sahada çok doğru işler yaptı. İyi bir rakibe karşı sıkıntılar yaşayabilirsiniz ancak kontrolü almayı bildik. Onlarla gurur duyuyorum. Böyle bir futbolcu grubu ile çalıştığım için çok şanslı bir teknik adamım. Onların isteği devam ettiği sürece bu takım da yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Özköylü, şampiyonluk şanslarıyla ilgili bir soruya, "Önümüzde 13 maç var. Kardemir Karabükspor karşılaşmasından sonra zorlu, çok sert bir 5 maçlık süreç bizi bekliyor. Bu süreçte ortaya çıkacak sonuçlar şampiyonluk anlamında bize yol gösterecek." cevabını verdi.

Eryaman Stadı için de görüşlerini dile getiren Özköylü, "Eryaman Stadı'nı Ankara'ya kazandıran Melih Gökçek'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.