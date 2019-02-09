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Maçın ardından

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:"Galibiyeti kaçırdığımız için üzülüyoruz"

09 Şubat 2019 Cumartesi 20:08
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Özdilek, müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç öncesinde bulunduğumuz konum itibarıyla bizim daha fazla ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Rakipten daha fazla koşup, daha çok mücadele etmeliydik. Oyun aklımız sahada rakipten daha iyi olmalıydı. Kolay değil, liderle oynuyorsunuz. Rakibin yapamadığını biz kendimiz yaptık. Golü kendi kalemize attık." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın sonuna kadar oyunun içinde kaldıklarını aktaran Mehmet Özdilek, "Daha sonra oyuna müdahil olduk. Golümüz var, kaçırdıklarımız var. İkinci yarı çok baskılı oynarken bizim rakibe bıraktığımız iki pozisyon da var. Genel hatlarıyla bakınca galibiyeti kaçırdığımız için üzülüyoruz. Geçen haftanın ardından bu maçta ortaya koyacağımız mücadele bizim için gelecek adına çok önemliydi. Bu anlamda güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.

Özdilek, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Müthiş bir taraftarımız var. Onlara teşekkür ediyorum. Moral kazandık. Ancak bununla bitmiyor. Daha 13 hafta var. Gelecek hafta üzerimizde bulunan güçlü bir ekip olan Sivasspor'a karşı oynayacağız. Bizim için o maçta galibiyet olmazsa olmaz. Mutlaka kazanmalıyız ki önümüzü daha rahat görelim. İki takımı da tebrik ediyorum. Seyir zevki yüksek, tempolu bir maç oldu. Rakipten 5 kilometre daha fazla koşmuşuz. Süper Lig'in en çok koşan takımına karşı oynadık. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık."

Mehmet Özdilek, bir basın mensubunun "Maçın başında Robinho'nun şutunda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışıldı. Hakem yönetimlerini nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Top geçti mi, geçmedi mi bilmiyorum. Hakemler bununla ilgili ifadelerini söyledi. Egemen'in pozisyonu sonrası penaltı var ancak öncesinde bir dokunuş olduğu söylendi. Genel olarak Cüneyt Çakır oyunu çok durdurmadan oynatma düşüncesiyle maçı yönetti. Lehimize veya aleyhimize hiç önemli değil. Kamuoyunda herkes olumlu, bir kişi olumsuz ise orada soru işareti oluyor. Ben Cüneyt hocayı tebrik ediyorum."

Özdilek, yabancı oyuncu sınırıyla ilgili gelen bir soru üzerine ise "Bizlere konuyla ilgili bir şey sorarlarsa biz de fikrimizi söyleriz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 20:08
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