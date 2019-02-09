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Maçın ardından

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk:"Çıkarken kaptırdığımız bir toptan kötü bir gol yedik. Mevlüt'ün ön direk koşularını maçtan önce göstermiştik"- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:"Genel olarak oyun gitti geldi ama topu ayağımızda tuttuk. Yeni transferlerin katkı sağladığını gördük"

09 Şubat 2019 Cumartesi 19:20
Maçın ardından


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Çıkarken kaptırdığımız bir toptan kötü bir gol yedik. Mevlüt'ün ön direk koşularını maçtan önce göstermiştik." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın başında golü bulduklarını belirterek, "Umar'ın sakatlanıp çıkması şanssızlıktı. Daha sonra yerleşmede sorunlar yaşadık. Rakibin kaptırdığı toplarda hücuma iyi geçebilsek istediğimizi elde edebilirdik." diye konuştu.

İkinci yarıda Antalyaspor'un risk alarak kalelerine geldiğini aktaran Buruk, şöyle devam etti:

"Çıkarken kaptırdığımız bir toptan kötü bir gol yedik. Mevlüt'ün ön direk koşularını maçtan önce göstermiştik. Kazanma şansımız geldi. Üç kez aynı pozisyonda gol şansı yakaladık. Maçın sonunda direkten dışarı çıkan topumuz var. İki takımın da çok koştuğu ve mücadele ettiği bir maç. İki takım da 120 kilometre koşmuş. Futbol ve oyun oynanmış. Taraftarlarımızı mutlu göndermek isterdik ama başaramadık. İnşallah gelecek haftalarda bunu başarırız."

Okan Buruk, maçın hakemi Halis Özkahya'nın Vedat Muric'e her pozisyonda kolay fauller çaldığını fakat her şeye rağmen art niyet aramadığını sözlerine ekledi.


- Antalyaspor cephesi


Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, keyifli ve güzel bir maç oynandığını dile getirdi.

Her iki takımın da takdiri hak ettiğini vurgulayan Korkmaz, "Okan hocayı kutluyorum. Hocanın takıma etki ettiğini transferlerden ve oyundan görüyoruz. Genel olarak oyun gitti geldi ama topu ayağımızda tuttuk. Yeni transferlerin katkı sağladığını gördük. Geçen hafta Beşiktaş maçında skor kötü olsa da oyundan memnundum. Böyle devam ettiği müddetçe ilerleyen haftalarda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Her geçen maç daha iyi oynadıklarını ifade eden Bülent Korkmaz, "Topun arkasında kalıp topa sahip olmak lazım. Ardından oyuna sahip olmak lazım. Bugün bunu başardık. Bunun için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 19:20
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