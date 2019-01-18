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Maçın ardından

- Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural:"Üç puanı almak önemliydi, onu da çok tempolu oyunla aldık"- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal:"Kaliteli bir takımla oynadık, iyi futbol sergiledik. Keyifli ve heyecanlı bir maç oldu"

18 Ocak 2019 Cuma 23:25
Maçın ardından


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, tempolu bir oyunla önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşma öncesinde müsabakada yaşanacak tabloyu oyuncularına çizdiğini aktardı.

Kardemir Karabükspor'u ciddiye aldıklarını belirten Vural, "Üç puanı almak önemliydi, onu da çok tempolu oyunla aldık. Futbolda rakip küçümsemek diye bir şey yok. Biz de çok ciddiye aldık zaten rakibimizi. Rakibimiz zaman zaman pozisyon da buldu." diye konuştu.

Önlerinde oynayacakları zorlu 2 maç olduğunu aktaran Yılmaz Vural, şunları kaydetti:

"Transfer çok enteresan gidiyor. Takıma 3-4 oyuncu katabildik. 8 arkadaşımız takımdan gidince 19 kişi kaldık. Rassoul gece geldi Adana'ya, lisansını da sabah yetiştirdik. Konuştuk kendisiyle, bugün de oynadı. Oyuna girince de bir değişiklik getirdi, iyi bir oyuncu. Antrenman temposunu düşüreceğiz, bütün hedef önümüzdeki zorlu iki maçı geçebilmek. Ona göre antrenman ayarlayacağız. Amacımız çok fazla maç kazanmak, gönül 17 maçı da kazanmak ister. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz. Adana'da bir sinerji yakalandı, herkes Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkmasını istiyor. Bu sinerjiyi boşa çıkarmamak lazım, bize güvenen insanları mahcup etmemek adına çalışıyoruz."


- Taner Öcal: "Keyifli ve heyecanlı bir maç oldu"


Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, mücadelede her iki takımın da gol atabilecek pozisyonlara girdiğini ifade etti.

Kaçırdıkları golün ardından kalelerinde gol gördüklerini belirten Öcal, şunları kaydetti:

"Kaliteli bir takımla oynadık, iyi futbol sergiledik. Gençlerle oynuyoruz. Antrenmanları okul çıkışına ayarlıyoruz. Keyifli ve heyecanlı bir maç oldu. Adana Demirsporlu oyuncular da kardeşlerine iyi davrandı. Yılmaz Vural'ı ve hakemleri de tebrik ediyorum. Güzel futbolumuzu artık puanlarla süsleme zamanı geldi. İnsanlar bizden umudu kesmiş olsa da biz umudumuzu yitirmedik. Adana Demirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:25
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