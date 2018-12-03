



AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 yenen Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Serhat Güller, zor olsa da kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Güller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun süredir galip gelemedikleri bir süreçte kendi sahalarında bir karşılaşmaya çıktıklarını belirti.

Müsabakanın zor geçeceğini bildiklerini aktaran Güller, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor, bu ligde genç ve koşan bir takım, kalitesi yüksek ekiplerden biri. Bu kadar sorunların çözülmesi gereken yerde sakatlarımız canımızı sıktı. Geçen hafta oynayan ilk 11'den 4-5 oyuncumuzu, sakatlıklar ve cezalar yüzünden oynatamadık. Bu anlamda kadro derinliğinde de sıkıntılar yaşadık. Ancak özveri ile oynadığımızı söyleyebilirim. Saha içindeki arkadaşlarımızın ellerinden geleni yaptığını söyleyebilirim. Çok zor geçen bir karşılaşmanın sonunda, 'Çok iyi oynadık, kazandık.' demeyi isterdik. Bu maç öyle olmadı. İç sahada en son Kardemir Karabükspor maçını kazanmıştık. Bu anlamda da bu maç bizim için iyi bir başlangıç olacak diye düşünüyorduk. Zor oldu ama kazandık. Kazandığımız için de sevinçliyiz. En azından rakiplerimiz ile olan puan farkını biraz açtık. Üst taraflara yaklaşma adına bir hamle yapabildik. İlk yarının sonuna kadar kalan üç maçımızda da toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı hedefliyoruz."





- Fuat Çapa: "Mağlubiyeti hak edecek oyun oynamadık"





Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, kendileri açısından üzücü bir sonuç olduğunu kaydetti.

"Rakibimiz ile aramızdaki puan farkını açmama adına gelmiştik" diyen Çapa, "Oyunun geneline bakacak olursak, çok fazla mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadığımızı düşünüyorum. Karşılaşmanın ilk dakikalarında duran toptan yediğimiz bir golden sonra, tamamen topa sahip olan bizdik. Birinci ve ikinci bölgede bizdik. Ön tarafta, üçüncü bölgede özellikle geçişleri doğru bir şekilde yapamadık. Yeterince de hareketli değildik. Duran topların sayısı çok fazlaydı. Deplasmanda bu kadar fazla korner daha önce kullanmamıştık. Maalesef hiçbirini doğru bir şekilde değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

İkinci devre sahadaki duruş pozisyonlarını biraz değiştirdiklerini dile getiren Çapa, üçüncü bölgede daha çok topa sahip olarak golü bulduklarını aktardı.

Golden sonra oyunu biraz soğutmaları gerektiğini ancak bunu başaramadıklarını belirten Çapa, şunları söyledi:

"Bugün sahadaki tecrübe çok şeyi belirliyor. Maalesef ikinci bölgede çıkarken kaptırmış olduğumuz topun sonucu gol yedik. Tekrar geriye düştük. Hamlelerimiz duran toplar dışında bize çok fazla bir şey katmadı. Duran topları da doğru kullanamadık. Ligin ilk yarısında 3 maçımız var. Bunlardan ikisi evimizde olacak. Buraya son maçlarımıza bakarak çok umutlu gelmiştik. Oyun olarak gelişme çok iyi, skor anlamında değil."