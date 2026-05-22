  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya'dan NATO'ya çağrı 70 bin inanmış yürek Mescid-i Aksa'ya akın etti! İsrail barikatları Müslümanları durduramadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız Yunan basını, bu soruya cevap arıyor! Tayfun, Atina'yı vurursa ne olur? Rutte: Türk savunma sanayi harika bir örnek Türkiye inanılmaz bir gösteri sergileyecek Kılıçdaroğlu'nun sağ kolundan flaş sözler Fondaş medyanın ikiyüzlülüğü! Dün ‘şeriatın kestiği parmak acımaz’ Bugün ‘demokrasiye mutlak darbe’ Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu! Özgür Özel yönetimine sert tepki! Partiden kovulan CHP’lide butlan sevinci Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci değerine ulaşıldı İhracat kendi rekorunu zorluyor
Dünya Macaristan’da dış politika ve ticaret alanında kritik adımlar atıldı! UCM ve Ukrayna tarım ürünleri için yeni kararlar yürürlüğe girdi!
Dünya

Macaristan’da dış politika ve ticaret alanında kritik adımlar atıldı! UCM ve Ukrayna tarım ürünleri için yeni kararlar yürürlüğe girdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Macaristan’da dış politika ve ticaret alanında kritik adımlar atıldı! UCM ve Ukrayna tarım ürünleri için yeni kararlar yürürlüğe girdi!

Macaristan siyasetinde Viktor Orban döneminin izlerini silmek için kolları sıvayan yeni Başbakan Peter Magyar, ülkesinin dış politika ve ticaret dengelerini kökten değiştirecek tarihi hamlelerini peş peşe ilan etti. Başbakan Magyar, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamada, bir önceki yönetimin küresel vicdanı yaralayan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılma kararını resmen yırtıp attıklarını ve Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına tamamen kilit vurduklarını duyurdu.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Viktor Orban döneminden kalan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılma niyetini geri çektiklerini bildirdi.

Başbakan Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Magyar, "Hükümet, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılma niyetini geri çekiyor ve Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatını yasaklıyor." ifadelerini kullandı.

UCM'nin tutuklama kararına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Nisan 2025'te resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ı ziyaret etmiş, o dönemki Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesinin UCM'den ayrılacağını açıklamıştı.

Macar Ulusal Meclisi'nde 20 Mayıs 2025'te yapılan oylamada, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılması kararı çıkmıştı. Buna göre çekilme sürecinin 2 Haziran 2026'da tamamlanması planlanmıştı.

Magyar ise 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin ardından, ülkesinin, UCM'den ayrılma sürecini durduracağını belirtmişti.

İspanya'nın Eurovision'dan çekilme kararı! Başbakan Sanchez'den "tarihin doğru tarafındayız" mesajı!
İspanya'nın Eurovision'dan çekilme kararı! Başbakan Sanchez'den "tarihin doğru tarafındayız" mesajı!

Gündem

İspanya'nın Eurovision'dan çekilme kararı! Başbakan Sanchez'den "tarihin doğru tarafındayız" mesajı!

Uçaklar apar topar havalandı! Başbakanın sığınağa kaçtığı ülkede sıcak olay
Uçaklar apar topar havalandı! Başbakanın sığınağa kaçtığı ülkede sıcak olay

Dünya

Uçaklar apar topar havalandı! Başbakanın sığınağa kaçtığı ülkede sıcak olay

Muhalefete mutlak darbe! Eski Başbakan Masra'nın 20 yıllık hapis cezası kesinleşti!
Muhalefete mutlak darbe! Eski Başbakan Masra'nın 20 yıllık hapis cezası kesinleşti!

Dünya

Muhalefete mutlak darbe! Eski Başbakan Masra'nın 20 yıllık hapis cezası kesinleşti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23