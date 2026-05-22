Macaristan’da dış politika ve ticaret alanında kritik adımlar atıldı! UCM ve Ukrayna tarım ürünleri için yeni kararlar yürürlüğe girdi!
Macaristan siyasetinde Viktor Orban döneminin izlerini silmek için kolları sıvayan yeni Başbakan Peter Magyar, ülkesinin dış politika ve ticaret dengelerini kökten değiştirecek tarihi hamlelerini peş peşe ilan etti. Başbakan Magyar, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamada, bir önceki yönetimin küresel vicdanı yaralayan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılma kararını resmen yırtıp attıklarını ve Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına tamamen kilit vurduklarını duyurdu.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Viktor Orban döneminden kalan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılma niyetini geri çektiklerini bildirdi.
Başbakan Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Magyar, "Hükümet, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılma niyetini geri çekiyor ve Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatını yasaklıyor." ifadelerini kullandı.
UCM'nin tutuklama kararına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Nisan 2025'te resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ı ziyaret etmiş, o dönemki Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesinin UCM'den ayrılacağını açıklamıştı.
Macar Ulusal Meclisi'nde 20 Mayıs 2025'te yapılan oylamada, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılması kararı çıkmıştı. Buna göre çekilme sürecinin 2 Haziran 2026'da tamamlanması planlanmıştı.
Magyar ise 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin ardından, ülkesinin, UCM'den ayrılma sürecini durduracağını belirtmişti.
