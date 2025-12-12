Macaristan ile Azerbaycan arasında kritik anlaşma

Avrupa enerji krizine doğru sürüklenirken, Macaristan ve Azerbaycan'ın 2 yıl boyunca 800 milyon metreküp doğal gaz satın alınması konusunda çerçeve anlaşma imzaladığı belirtildi.

Macaristan ve Azerbaycan arasında kritik bir anlaşma gerçekleştirildi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Budapeşte'de Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü.

Görüşmenin ardından Bakan Szijjarto, Macaristan ve Azerbaycan'ın 2 yıl boyunca 800 milyon metreküp doğal gaz satın alınması konusunda çerçeve anlaşma imzaladığını duyurdu.

Szijjarto, bu anlaşmanın, Macaristan'ın enerji arzının çeşitlendirilmesi konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çok kaynak ve farklı yollardan enerji satın almanın önemine değinen Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) politikasının Macaristan'ın enerji güvenliğini tehdit ettiğini, Bakü ile işbirliğinin bu riski azalttığını ifade ederek, "Batılı liderler bir zamanlar bizimle alay ediyorlardı, şimdi ise Bakü'de toplantılar için sıraya giriyorlar" dedi.