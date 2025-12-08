Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de: Her iki liderden önemli açıklamalar

Resmi temaslar ve 16 anlaşmanın imza töreninin ardından iki lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik." dedi.

Erdoğan, "Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca 28 ortak eylemi hayata geçirdik, müşterek projelere kaynak aktardık. İkili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal şekilde ele alınmasına imkan verecek Ortak Planlama Grubu'nun kurulmasını kararlaştırdık. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük." ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Orban: "Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten çabalayan dünya olarak Türk Dünyasını görüyorum"

Macaristan Başbakanı Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 'Başka bir dünya olacak ve Türk Dünyası çok büyük bir enerji toplayacak.' Büyük bir planı olduğunu gördüm, Türk yüzyılı. Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten çabalayan dünya olarak Türk Dünyasını görüyorum, öne çıkan ve güçlenen." diye konuştu.

Orban, Rusya-Uknayna Savaşı ile ilgili, "Biz takdirle karşılıyoruz Sayın Cumhurbaşkanının çabalarını, gayretlerini. Bu konuda tek başarılı aracı o oldu." dedi.