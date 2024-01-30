Maça mı gidiyorsunuz savaşa mı? Beşiktaş-Sivasspor maçı öncesi şoke eden görüntü!
Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi misafir seyirci giriş turnikelerinde yapılan aramada yakalananlar şoke etti. 8 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Pazar günü 4 Eylül Stadı'nda oynanan Sivasspor-Beşiktaş maçında, misafir trübününe girmek isteyen taraftarların üzerinde 1.24 gram kokain, 1 adet kelebek bıçak, 3 adet meşale, 4 adet torpil, 3 adet sis maddesi yakaladı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gelişmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre; Sivasspor-Beşiktaş müsabakası öncesi polis ekiplerinin misafir seyirci giriş turnikelerinde yaptığı üst aramalarında; 1.24 gram kokain, 1 adet kelebek bıçak, 3 adet meşale, 4 adet torpil, 3 adet sis maddesi ele geçirildi.
8 kişiye işlem yapıldı!
Toplamda 8 taraftar hakkında yasal işlem uygulandı. Müsabaka sonunda stadyum doğu üst tribününde, misafir takım taraftarı tarafından Sivasspor taraftarına ait iki adet pankartın alınması olayı ile ilgili olarak da olayın iki şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
Bir şahsın kimlik bilgileri tespit edilirken ikinci şahsın tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.