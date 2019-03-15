Maça damga vuran görüntüler! Kadıköy'de tekbir sesleri
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan maç öncesinde taraftarlar, hem Çanakkale şehitleri hem de Yeni Zelanda'da şehit olan Müslümanlar için 1 dakika boyunca tekbirler getirdi.15 Mart 2019 Cuma 23:45
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan maç öncesi Çanakkale Şehitlerini anmak için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Kadıköy'de Ülker Stadı'nı dolduran binlerce taraftar hem Çanakkale şehitleri hem de Yeni Zelanda'da şehit olan Müslümanlar için 1 dakikayı tekbirlerle geçirdi. O anlar sosyal medyaya da yansıdı.
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