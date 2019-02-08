Maç sonu Fenerbahçe'ye ikinci kırmızı kart Konuk olduğu Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, maç bittikten sonra hakem Alper Ulusoy'a söylediği söz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal MobilyaKayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golü Artem Kravets kaydetti. Karşılaşmanın 45. dakikasında Fenerbahçeli Soldado kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Tolgay Arslan kırmızı kart gördü Maç sonunda Tolgay Arslan tünelde hakem Alper Ulusoy'a söylediği söz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 2 oyuncu da önümüzdeki hafta oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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