Maç sonu Fenerbahçe'ye ikinci kırmızı kart
Konuk olduğu Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, maç bittikten sonra hakem Alper Ulusoy'a söylediği söz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.08 Şubat 2019 Cuma 23:27
Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal MobilyaKayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golü Artem Kravets kaydetti. Karşılaşmanın 45. dakikasında Fenerbahçeli Soldado kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Tolgay Arslan kırmızı kart gördü
Maç sonunda Tolgay Arslan tünelde hakem Alper Ulusoy'a söylediği söz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 2 oyuncu da önümüzdeki hafta oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
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